İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 21-22-23 EKİM 2026 |İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Sultanbeyli elektrik kesintisi

Sultanbeyli'de 21, 22 ve 23 Ekim tarihlerinde çok sayıda sokakta planlı kesinti yapılacak. Bazı bölgelerde kesintiler bir saat civarında sürerken bazı noktalarda daha uzun süreli çalışmalar gerçekleştirilecek.

21 Ekim Çarşamba

09.00-10.15: Esen, Tarih, Koçyiğit, Bal, Kibar, Düzey, Alp, Gözlüce, Birikim, Dilan, Gündüz, Hasırcı, İnziva, Çilehane, Kudret, Güç, Turnakuşu, Akatlar, Kültür, Asım, Gültutan, Selçukhan, Ezan ve Aslan sokakları.

10.45-12.00: Kudret, Hakim, Kainat, Melek, Bal, Balat, Acıçeşme, Hanımeli, Yadigar, Öykü, Düz, Çağıl, Fazilet, Düzey, Bilen, Halat, Adatepe, Ağaçaltı, Bahama, Yelken, Kiler, Zafer, Gündüz, Tanyeri, Mevsim, Metin Yüksel, Haznevi, Çaldıran, Ovakent, Akıncılar, Bostanbükü, Yunus Emre ve Ovacık sokakları.

13.00-14.15: Kıyı, Kültür, Gölgeli, Bostanbükü, Ruşen, İnziva, Hanife, Fazilet, Güç, Lokman, Bilen, Hicaz, Gülhane, Kubbe, Ovacık, Selamet, Haznevi, Ümran, Kibar, Sırt, Leopar, Genç, Zile, Topkapı, Cibali, İlham, Kainat, Endülüs, Ezan, Şahin, Şark, Tavır, Selçukhan, Manolya, Melek, Metin Yüksel, Asmalı ve Kudret sokakları.

14.00-15.00: Adalet, Bozok, Mavera, Bahar, Ordu, İkbal, Kafkas, Turgut Özal, Dostum, Gurbet, Gül, Yenigün, Yeşim, Bağdat, Aşkın, Ağaçlı, Defne, Celal Dora, Uzunayna, Sefir, Türkmen, Oğuz, Cemal Turan, Turan Emeksiz, Akasya, Gültutan ve Tuğhan sokakları.

14.45-16.00: Demirbaş, Mehtap, Mukaddes, Çınar, Ovacık, Kahin, Şenyurt, Misak, Metin Yüksel, Selçukhan, Hızır Reis, Hamarat, Platin, Çilekeş, Derviş, Konaklı, Mudurnu, Ortanca, İhtimal, Sefir, Bağrıyanık, Mirsad, Bilen, Kaptanı Derya, Yemen, Yıldırım, Gürsoy, Çaldıran, Nizam, Erdal, Bostanbükü, Resul, Sarıvadi, Akıncılar, Bünyan, Çağıl, Türbe, Serdar ve Yunus Emre sokakları.

22 Ekim Perşembe

09.00-10.15: Peyami, Kasımpatı, Zağnos, Karadeniz ve Asırlık sokakları.

09.30-12.00: Demir, Saf, Sümer, Risalet, Sütlüce, Gerdan, Hoca, Emirli, Doğanay, Çayırbaşı, Seyhan, Şalgamlı, Uluçınar, Sanat, Yaprak, Gözeler, Hatip, Arcan, Ayyıldız, Boyluca ve Siyer sokakları.

09.43-18.00: Kırlangıç, Çatalkaya, Kuran Kursu, Başaran, Kabile, Adil, Göle, Kartalkaya, Karacaoğlan, Seyhan, Keşif, Latif ve İnan sokakları.

10.00-13.00: Şalgamlı, Saf, Sayfiye, Beşiroğlu, Maçka ve Kantarcı sokakları.

10.00-16.30: Şalgamlı, Beşiroğlu, Mektup, Coşkun, Üstün, Tuzkaya, İslamoğlu, Maçka, Gölet ve Ramazanoğlu sokakları.

10.45-12.00: Bakkaloğlu, Yeşilyuva, İsmihan, Metal, Tüzel, Esentepe, Azim, Kalbi, Keresteci, Mengen, Gurbet, Akşam, Yeliz, Fakülte, Keçeli, Yeşilce, İshak, Kılıçlar, Kıyam, Dürüst, Lahza, Almus, Mimar Sinan, İntepe, Toptepe, Can, Pazarköy, Elmaçukuru, Ritim ve Kozalak sokakları.

13.00-14.15: Dar, Gökçeler, Palamut, Santral, Hamiyetli, Saraç, Kiraz, Selçukhan, Kızılcık, Bosna, Özşahin, Vahdet, Gazel, Akasya, Üsküp, Orhaniye, Yosun, Sıddık, İncir, Aybakan, Tophane ve Salkım sokakları.

14.45-16.30: Baysal, Betül, Defne, Dereiçi, Selçukhan, Canikli, Hare, Peyami, Adıvar ve Tesbih sokakları.

23 Ekim Cuma

09.00-10.15: Ufuk, Hardal, Sancak, Vefa, Mis, Necip Fazıl, Ömür, Karaçam, Ceylan, Sarıgül, Ziya, Öğün, Pınar, Kır, Sinan ve Bilgin sokakları.

09.30-15.00: Alemdar, Risale, Zincirli, Keşmir, Seyyid Kutup, Edep, Erbil, Feyzullah, Çiçekçi, Bakan, Beşir Balcıoğlu, Gülseren, Billur, Akşit, Zübeyde Hanım, Muharrem, Asıl, Ocakbaşı, Eşrefbey, Fındık, Dahi, Hayrat, Gençlik, Lalahan, İbrişim, Abdülkadir Udeh, Dikmen, Amber, Sudan, Kadife, Emre, Altınçay, Hasan Sezai, Akhisar ve Petrol Yolu sokakları.

09.30-16.00: Konuk, Aksa, Biberlik, Yıldırım, Metin, Nurtopu, Kuşak, Yaz, Ahenk ve Yunus Emre sokakları.

09.30-18.00: Boncuk, Gamze, Kudüs, Eşref Bitlis, Şeyh Hikmet Efendi, Cem Sultan, Selçuklu, Akkuş, Reyhan ve Senem sokakları.

10.00-18.00: Neşe, Toprak, Yeniçağ, Bahar Yıldızı, Kırçiçeği, Sarı Glayör, Çiğdem, Çamlık, Güler, Zakkum, Coşkun, Aydın, Hanımeli, Kutsal, Portakal, Emir Sultan, Fener, Saray, Dumlupınar, Duru, Tayfun, Balkan, Pazar, Meyan, Anemon, Kerem, Gardenya, Kirazlı, Varlık, Güldefne, Susam, Abide, Karadeniz, Akgül, Hicret, Malta, Dut, Kartopu, Kavaklı, Ayvacık, Güven, Gülyazı, Eğreltiotu, Gelin Çiçeği, Okul, Gülyayla, Orçun, Hazal, Ilgaz, Yenibahar, Diler, Balözü, Berrak, Orman, Selin, Havza, Fırat, Bölük, Çamlı, Cuma, İrfan, Taşköprü, Marmara, Usta, Ertürk, Martı, Karayel, Fesleğen, Dikiliağaç, Beyaz Karanfil, Küme Evler, Prof. Dr. Atakan Yalçın, Şile, Ertan, Kudüs, Ayvalı Çiftliği, Nadide, Nişantepe, Yavuz Sultan Selim, Mavera ve Şile Yolu.

10.45-12.00: Kader, Gürbüz, Veciz, Kağan, Hisar, Derbent, Rabia, Ulubatlı, Kılınç, Selimiye, Kerim, Hasan Basri, Petrol Yolu, Şehzade, Gaziemir, Kehribar, Fatih, Hamza ve Orkide sokakları.

13.00-14.15: Özbek, Yahya, Merhamet, Özbeyli, Orman, Albayrak, Kemalpaşa, Hafız, İstiklal, Yağmur, Aydoğdu, Açıkgöz, Arafat, Kıvılcım, Yamaç, Altınoluk, Akdamla, Kavacık, Taşova, Ahi, Göktürk, Petrol Yolu, Çatalpınar, Alaçam ve Alipaşa sokakları.

14.45-16.00: Kader, Kehribar, Sabah, Şehzade, Sinan, Karabekir, Nergis, Hat, Taşlık, Muazzam, Vefa, Gülşah Çıkmazı, Sülün Çıkmazı, Bayram Gazi Çıkmazı, Taşkın, Bahadır, Ceylan, Erikli, Tarhan, Kaktüs, Kartal, Kır, Selimiye, Kadir, Karaçam, Ufuk, Hisar, Zambak, Necip Fazıl, Elmalı Çıkmazı, Giresun, Karayel ve Gürbüz sokakları.

Elektrikler saat kaçta gelecek?

AYEDAŞ'ın paylaştığı planlı çalışma programında elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri mahalle ve sokaklara göre değişiyor.