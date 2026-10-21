İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 21-22-23 EKİM 2026 |İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ'ın resmi internet sitesinden duyurduğu dev liste açıklandı. İstanbul'da Anadolu Yakası'nda saatlerce sürecek planlı kesintilerin ilçe ilçe detayları ve etkilenecek sokaklar haberimizde..
Anadolu Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren AYEDAŞ, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı kesintiler uygulayacak. Kesintiler 21, 22 ve 23 Ekim tarihlerinde farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek.
İŞTE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21-22-23 EKİM 2026
Ataşehir elektrik kesintisi
21 Ekim Çarşamba
09.00-18.00: Şerif Ali, Cengiz Topel, Çimentepe ve Çimenlik sokakları.
10.00-18.00: Şehit İsmail Öz, Destan, Sağlık, Çayır ve Ihlamur Ağacı sokakları.
22 Ekim Perşembe
09.00-12.00: Atatürk, Sülün, Namık Kemal Bey ve Mustafa Kemal sokakları.
13.00-16.00: Millet, Şenol, Nurettin, Kayışdağı, Kainat ve Bülent sokakları.
Kesintilerin nedeni şebeke iyileştirme çalışmaları olarak açıklandı.
Beykoz elektrik kesintisi
21 Ekim Çarşamba
10.00-18.00: Divit Çıkmazı, Yöre, Özgümüş, Hazine, Adagüzeli 1, Sim, Atatürk ve Uygur sokakları.
22 Ekim Perşembe
09.30-15.30: Trabzon, Yan, Balkan, Çukurçayır, Har, Selin, Fıstıkaltı, Dışbudak, Lilyum, Demeç Çıkmazı, Gündöndü Çıkmazı, Gazel Çıkmazı, Mehmet Akif Ersoy, Dereyolu, Çınarlı, Tunca Çıkmazı, Ortanca, Eren Çıkmazı, Yasemin, Berke, Çilek, Şehit Eray Karataş, Evrim Çıkmazı, Fabrika Yanı, Zincir Çıkmazı, Şehit Özcan Kan, Set Çıkmazı, Bambu Çıkmazı, Tuğla Fabrikası, Kanbur, Okumuş, Şehit Cengiz Erdoğan, Yağız Çıkmazı, Suyeşili, Çaybaşı, Manolya, Dağ Sümbülü Çıkmazı, Ekşi, Şener ve Yeşildere sokakları.
10.00-14.00: Orhun, Günactı, Gülgün, Sinem, Tutak, İlk, Hilmi Yavuz, Kayabey, Alper ve Sırçasaray sokakları.
10.45-15.00: Devran, Temenni Çıkmazı, Feyzullah Efendi, Kestane Çıkmazı, Dolaybağı, Çınarlı, Hacer Hanım, Boğazkale Çıkmazı, Sine, Albay Tanseli ve Körfez sokakları.
14.30-18.00: Devran, Temenni Çıkmazı, Feyzullah Efendi, Kestane Çıkmazı, Dolaybağı, Çınarlı, Hacer Hanım, Boğazkale Çıkmazı ve Albay Tanseli sokakları.
Çekmeköy elektrik kesintisi
21 Ekim Çarşamba
09.30-15.30: Beykoz Caddesi.
09.30-18.30: Palmiye, İnönü, Süheyla, Esenlik, Ezgi, Zülfikar, Sultan, Kadife, Hayal, Serenat, Kayhan, Ovacık, Gökkuşağı, Gezegen ve Saygın sokakları.
22 Ekim Perşembe
10.00-12.30: Ağaçaltı, Erenler, Mostar ve Hanedan sokakları.
13.00-15.45: Meriç, Bağlar Çıkmazı, Koçullu ve Şehit Kaşif Arslan sokakları.
Kadıköy elektrik kesintisi
21 Ekim Çarşamba
10.30-15.30: Osman Zeki Üngör, Lütfübey, Hüseyinbey, Nenehatun, Moda Mektebi, Moda, Fazılpaşa ve Ferit Tek sokakları.
09.30-18.30: Palmiye, İnönü, Süheyla, Esenlik, Ezgi, Zülfikar, Sultan, Kadife, Hayal, Serenat, Kayhan, Ovacık, Gökkuşağı, Gezegen ve Saygın sokakları.
22 Ekim Perşembe
09.30-12.30: Bağdat Caddesi.
10.00-14.00: Adile Naşit, Şehit İlhanlar ve Atatürk sokakları.
Kartal elektrik kesintisi
Kartal'da üç gün boyunca farklı bölgelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
21 Ekim Çarşamba
09.00-10.30: Yegane, Hayat, İncekaya, Beyazköşk, Kumru, Işıklap, Rahvanlar, Batuhan, Truva ve Şehit Ahmet Baş sokakları.
09.30-12.30: Pamukkale Caddesi.
09.30-14.00: Burak, Kavuklu, Mülkiye, Pişekar, Sarıçam, Işık saçan, Zenne, Kıvrımlı, Demir ve Reyhan sokakları.
09.30-14.00: Tevfik Fikret, Aşık Ferhat, Şair Fuzuli, Genç Osman, Pirsultan, Tiryaki Hasanpaşa, Cenap Şahabettin, Pasinler, Yavuz Selim, Karaoğlan, Millet, Fındık, Atatürk, Bakla ve Dadaloğlu sokakları.
11.00-12.30: Başar, Kaan, Halitpaşa, Hazan, Rahvanlar, Beyazköşk, Elif, Şehit Ahmet Baş, Çanakkale, Murat, Besimpaşa, Truva, İncekaya ve Tunahan sokakları.
13.30-15.00: Sebil, Üsküdar, Müjde, Beyazköşk, Başar ve Şehit Cengiz Aktaş sokakları.
13.30-16.30: Pamukkale Sokak ve Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol.
22 Ekim Perşembe
09.00-10.30: Kaan ve Şehit Ayhan Arslan sokakları.
10.00-18.00: Bahar, Gözdağı, Mağfiret, Karadut, Kubilay, Kemal Paşa, Zafer, Elmas, Dirhem, Gülbeyaz, Zeytin, Vefalı, Vefakar, Bahçıvan, Üsküp, Tops elvi, Orta, Efeler, Gündem, Samyeli Çıkmazı, Hacı Kaptan, Şirince, Denizaltı, Cami, Yüce, Perlit ve Saraykapısı sokakları.
11.00-12.30: Kaan, Beyazköşk, Büklü, Kartopu ve Üsküdar sokakları.
11.30-13.30: Orhangazi, Gülname, Şehit Ahmet Güvenç ve Mihrişah sokakları.
13.30-15.00: Kuzu, Üsküdar, Şair, Rahvanlar, Aksoy, Mevlana, Beyazköşk, Karanfil, Akgün, Meneviş, Halitpaşa, Şehit Metin Aslan, Şahin, Nihan, Çerçi, Üzüm, Çanakkale, Sibel ve Mesire sokakları.
14.00-16.00: Şehit Ahmet Güvenç, Orhangazi ve Mihrişah sokakları.
14.00-17.00: Loşbahçe, Şehit Erdem Kayaklı, Eraykent, Aşure, Aşık Kerem, Balıkesir, Şair Fuzuli, Akardere, Haldun Taner, Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Haşim, Arıcılar, Muammer Karaca, Cenap Şahabettin, Yekpare, Karayemiş ve Cevat Şakir sokakları.
23 Ekim Cuma
09.00-10.30: Akgün, Bahçeli, Kortej, Şair, Aydınlar, Nihan, Ufuk, Özlem, Çanakkale, Dolunay ve Atalar sokakları.
09.30-13.00: Kaptanıderya, Aktaç ve Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol.
11.00-12.30: Sıla, Sülün, Avcı, Tecerdağı, Özlem, Reçine, Akgün, İlgi, Doğu, Yeşilırmak, Bingöl, Çanakkale, Kortej, Zümrüt, Mütevazı ve Sanatçı sokakları.
13.30-15.00: Batur, Zeytinlik, Öğretmenler, Mütevazı, Çanakkale, Keskin, Dost, Kübra, Filiz, Doğu, Erdem, Doğanay, Cam, Uzay ve Tecerdağı sokakları.
Maltepe elektrik kesintisi
22 Ekim Perşembe
09.30-13.00: Yol-6, Handegül, Ertuğrul Gazi ve Ertuğrul sokakları.
23 Ekim Cuma
09.30-12.30: Toprak Yol, Büyükbakkalköy (Başıbüyük) Bağlantı Yolu, Erik, Göksel, Yoncalı, Beyaz Lale, Bahadır Çıkmazı, Medrese Çıkmazı, Akçan, Hastane Arkası, Dağlar, Filizli, Sezenlik, Fecir, Dağlık Çıkmazı, Yeni Cami, Kayaç Çıkmazı, Yılmazlar, Bahçeci, Açar, Başıbüyük, Mezarlık, Tuğba, Camialtı, Fidanlık, Kehribar ve Kaysuk sokakları.
09.30-13.00: Akdeniz, Orhan Gazi ve Bağdat caddeleri.
Pendik elektrik kesintisi
Pendik'te 21, 22 ve 23 Ekim tarihlerinde çok sayıda sokak ve caddede şebeke iyileştirme çalışması yapılacak.
21 Ekim Çarşamba
09.00-10.45: Giray, Demir, Ehlibeyt, Yeryüzü, Tayfun, Altın Yayla, Berceste, Altıntaç ve Başkent sokakları.
10.00-17.00: Saat, Set, Taksim, Anılar, Ladik, Kerkük, Erzincan, Melisa, Akçaağaç, Öztuna, Malazgirt, Diplomat, Sabahattin Ali ve Serin sokakları.
11.00-12.45: D-100 Caddesi.
13.00-14.45: D-100, Filinta, Merih ve Altın Yayla sokakları.
15.00-17.00: Dumanlar, Bitirim, Azim, Tunalı, Sakarya, Mecmua, Kaptan, Site Yolu ve Arlı sokakları.
22 Ekim Perşembe
09.00-10.45: Aydınlı Yolu, İpek Yolu, Farklı, Destan, Yurdanur, Birlik, Sevgi, Kestane, Çayır Başı, Adnan Kahveci, Kanat, Günaltı, Çeşme, Esma, Dosteli, Yengin, Babıali, Sermin ve Badem sokakları.
09.30-12.30: Hızır Sokak.
10.00-17.00: Yardımcı, Kemer, Menekşe, Yayalar, Haliç, Rıfat Ilgaz, Kerkük, Salkım, Taha Akgül, İmren, Hareketli, Turna, Selamlık, Pınar Yayla, Çayırlı, Huri, Nardalı ve Yuva sokakları.
10.00-18.00: Bahar, Gözdağı, Mağfiret, Karadut, Kubilay, Kemal Paşa, Zafer, Elmas, Dirhem, Gülbeyaz, Zeytin, Vefalı, Vefakar, Bahçıvan, Üsküp, Topselvi, Orta, Efeler, Gündem, Samyeli Çıkmazı, Hacı Kaptan, Şirince, Denizaltı, Cami, Yüce, Perlit ve Saraykapısı sokakları.
11.00-12.45: Fişek, İbni Sina ve Aydınlı Yolu.
13.00-14.45: İbni Sina ve Erol Kaya sokakları.
15.00-17.00: Sahil ve Erol Kaya sokakları.
23 Ekim Cuma
09.00-10.45: Çiçekler, Badem, Ecenil, Zirve, Gözlem, Mescit, Sevgi ve Kestane sokakları.
10.00-14.00: Zafer, Kumlu, Şehit Engin Sertel, Biricik, Musiki, Yenipazar, Doğan Reis, Hudut, Gülnihal, Yazarlar, Hamidiye, Gündoğumu ve Milliyet sokakları.
10.00-14.00: Milliyet, Yenipazar ve Zafer sokakları.
11.00-12.45: Asmalı, Aklıselim, Nazenin, Nalin, Sahil, Bostan, Kafkas, Altınbaşak, Gala, Özgürlük, Erol Kaya, Kanuni Sultan Süleyman, Koza, Kafkasya ve Necip Fazıl sokakları.
13.30-15.00: İstanbul Park, Utku, Sıraevler, Taşpınar, Gazi, Kayalık, Bozkır, Erkılıç, Fırtına, Demokrasi, Polina ve İclal sokakları.
14.00-15.30: Zati, Karamuk, Aydınlı Yolu, Yaldız, Ünzile, Kıbrıs, Kıyı, Süngü, Sağduyu, Babaevi, İbni Sina, Öykü, Hisar, Şenlik ve Sazlı sokakları.
14.30-18.00: Terakki, Defne, Kızılcık ve Kafkas sokakları.
14.30-18.00: Necip Fazıl, Bostan, Fide, Suyakan, Karlıca, Zambak, Koza, Oltu, Arifler, Nur Çiçeği, Kızılcık, Sahil, Defne, Kanuni Sultan Süleyman, Müsamaha, Yenibahar, Aydınlı Yolu, Buket ve Kafkas sokakları.
15.45-17.30: Baldıran, Meşru, Sevindik, Eli Açık, Aydınlı Yolu, Kalyon, Defne, E-5 Yan Yolu, Kızılcık, Sahil, Korur, Kafkas, Karlıca ve Terakki sokakları.
09.30-18.00: Boncuk, Gamze, Kudüs, Eşref Bitlis, Şeyh Hikmet Efendi, Cem Sultan, Selçuklu, Akkuş, Reyhan ve Senem sokakları.
Sancaktepe elektrik kesintisi
21 Ekim Çarşamba
10.00-18.00: Özöztürk, Merter, Yayla, Palamutdere, Halilbey, Nur ve Hasat sokakları.
22 Ekim Perşembe
09.30-14.30: Yakacık, Fetih, Yamaç, Geylani ve Uyanık sokakları.
23 Ekim Cuma
09.30-15.00: Alemdar, Risale, Zincirli, Keşmir, Seyyid Kutup, Edep, Erbil, Feyzullah, Çiçekçi, Bakan, Beşir Balcıoğlu, Gülseren, Billur, Akşit, Zübeyde Hanım, Muharrem, Asıl, Ocakbaşı, Eşrefbey, Fındık, Dahi, Hayrat, Gençlik, Lalahan, İbrişim, Abdülkadir Udeh, Dikmen, Amber, Sudan, Kadife, Emre, Altınçay, Hasan Sezai, Akhisar ve Petrol Yolu sokakları.
10.00-18.00: Neşe, Toprak, Yeniçağ, Bahar Yıldızı, Kırçiçeği, Sarı Glayör, Çiğdem, Çamlık, Güler, Zakkum, Coşkun, Aydın, Hanımeli, Kutsal, Portakal, Emir Sultan, Fener, Saray, Dumlupınar, Duru, Tayfun, Balkan, Pazar, Meyan, Anemon, Kerem, Gardenya, Kirazlı, Varlık, Güldefne, Susam, Abide, Karadeniz, Akgül, Hicret, Malta, Dut, Kartopu, Kavaklı, Ayvacık, Güven, Gülyazı, Eğreltiotu, Gelin Çiçeği, Okul, Gülyayla, Orçun, Hazal, Ilgaz, Yenibahar, Diler, Balözü, Berrak, Orman, Selin, Havza, Fırat, Bölük, Çamlı, Cuma, İrfan, Taşköprü, Marmara, Usta, Ertürk, Martı, Karayel, Fesleğen, Dikiliağaç, Beyaz Karanfil, Küme Evler, Prof. Dr. Atakan Yalçın, Şile, Ertan, Kudüs, Ayvalı Çiftliği, Nadide, Nişantepe, Yavuz Sultan Selim, Mavera ve Şile Yolu.
Sultanbeyli elektrik kesintisi
Sultanbeyli'de 21, 22 ve 23 Ekim tarihlerinde çok sayıda sokakta planlı kesinti yapılacak. Bazı bölgelerde kesintiler bir saat civarında sürerken bazı noktalarda daha uzun süreli çalışmalar gerçekleştirilecek.
21 Ekim Çarşamba
09.00-10.15: Esen, Tarih, Koçyiğit, Bal, Kibar, Düzey, Alp, Gözlüce, Birikim, Dilan, Gündüz, Hasırcı, İnziva, Çilehane, Kudret, Güç, Turnakuşu, Akatlar, Kültür, Asım, Gültutan, Selçukhan, Ezan ve Aslan sokakları.
10.45-12.00: Kudret, Hakim, Kainat, Melek, Bal, Balat, Acıçeşme, Hanımeli, Yadigar, Öykü, Düz, Çağıl, Fazilet, Düzey, Bilen, Halat, Adatepe, Ağaçaltı, Bahama, Yelken, Kiler, Zafer, Gündüz, Tanyeri, Mevsim, Metin Yüksel, Haznevi, Çaldıran, Ovakent, Akıncılar, Bostanbükü, Yunus Emre ve Ovacık sokakları.
13.00-14.15: Kıyı, Kültür, Gölgeli, Bostanbükü, Ruşen, İnziva, Hanife, Fazilet, Güç, Lokman, Bilen, Hicaz, Gülhane, Kubbe, Ovacık, Selamet, Haznevi, Ümran, Kibar, Sırt, Leopar, Genç, Zile, Topkapı, Cibali, İlham, Kainat, Endülüs, Ezan, Şahin, Şark, Tavır, Selçukhan, Manolya, Melek, Metin Yüksel, Asmalı ve Kudret sokakları.
14.00-15.00: Adalet, Bozok, Mavera, Bahar, Ordu, İkbal, Kafkas, Turgut Özal, Dostum, Gurbet, Gül, Yenigün, Yeşim, Bağdat, Aşkın, Ağaçlı, Defne, Celal Dora, Uzunayna, Sefir, Türkmen, Oğuz, Cemal Turan, Turan Emeksiz, Akasya, Gültutan ve Tuğhan sokakları.
14.45-16.00: Demirbaş, Mehtap, Mukaddes, Çınar, Ovacık, Kahin, Şenyurt, Misak, Metin Yüksel, Selçukhan, Hızır Reis, Hamarat, Platin, Çilekeş, Derviş, Konaklı, Mudurnu, Ortanca, İhtimal, Sefir, Bağrıyanık, Mirsad, Bilen, Kaptanı Derya, Yemen, Yıldırım, Gürsoy, Çaldıran, Nizam, Erdal, Bostanbükü, Resul, Sarıvadi, Akıncılar, Bünyan, Çağıl, Türbe, Serdar ve Yunus Emre sokakları.
22 Ekim Perşembe
09.00-10.15: Peyami, Kasımpatı, Zağnos, Karadeniz ve Asırlık sokakları.
09.30-12.00: Demir, Saf, Sümer, Risalet, Sütlüce, Gerdan, Hoca, Emirli, Doğanay, Çayırbaşı, Seyhan, Şalgamlı, Uluçınar, Sanat, Yaprak, Gözeler, Hatip, Arcan, Ayyıldız, Boyluca ve Siyer sokakları.
09.43-18.00: Kırlangıç, Çatalkaya, Kuran Kursu, Başaran, Kabile, Adil, Göle, Kartalkaya, Karacaoğlan, Seyhan, Keşif, Latif ve İnan sokakları.
10.00-13.00: Şalgamlı, Saf, Sayfiye, Beşiroğlu, Maçka ve Kantarcı sokakları.
10.00-16.30: Şalgamlı, Beşiroğlu, Mektup, Coşkun, Üstün, Tuzkaya, İslamoğlu, Maçka, Gölet ve Ramazanoğlu sokakları.
10.45-12.00: Bakkaloğlu, Yeşilyuva, İsmihan, Metal, Tüzel, Esentepe, Azim, Kalbi, Keresteci, Mengen, Gurbet, Akşam, Yeliz, Fakülte, Keçeli, Yeşilce, İshak, Kılıçlar, Kıyam, Dürüst, Lahza, Almus, Mimar Sinan, İntepe, Toptepe, Can, Pazarköy, Elmaçukuru, Ritim ve Kozalak sokakları.
13.00-14.15: Dar, Gökçeler, Palamut, Santral, Hamiyetli, Saraç, Kiraz, Selçukhan, Kızılcık, Bosna, Özşahin, Vahdet, Gazel, Akasya, Üsküp, Orhaniye, Yosun, Sıddık, İncir, Aybakan, Tophane ve Salkım sokakları.
14.45-16.30: Baysal, Betül, Defne, Dereiçi, Selçukhan, Canikli, Hare, Peyami, Adıvar ve Tesbih sokakları.
23 Ekim Cuma
09.00-10.15: Ufuk, Hardal, Sancak, Vefa, Mis, Necip Fazıl, Ömür, Karaçam, Ceylan, Sarıgül, Ziya, Öğün, Pınar, Kır, Sinan ve Bilgin sokakları.
09.30-15.00: Alemdar, Risale, Zincirli, Keşmir, Seyyid Kutup, Edep, Erbil, Feyzullah, Çiçekçi, Bakan, Beşir Balcıoğlu, Gülseren, Billur, Akşit, Zübeyde Hanım, Muharrem, Asıl, Ocakbaşı, Eşrefbey, Fındık, Dahi, Hayrat, Gençlik, Lalahan, İbrişim, Abdülkadir Udeh, Dikmen, Amber, Sudan, Kadife, Emre, Altınçay, Hasan Sezai, Akhisar ve Petrol Yolu sokakları.
09.30-16.00: Konuk, Aksa, Biberlik, Yıldırım, Metin, Nurtopu, Kuşak, Yaz, Ahenk ve Yunus Emre sokakları.
09.30-18.00: Boncuk, Gamze, Kudüs, Eşref Bitlis, Şeyh Hikmet Efendi, Cem Sultan, Selçuklu, Akkuş, Reyhan ve Senem sokakları.
10.00-18.00: Neşe, Toprak, Yeniçağ, Bahar Yıldızı, Kırçiçeği, Sarı Glayör, Çiğdem, Çamlık, Güler, Zakkum, Coşkun, Aydın, Hanımeli, Kutsal, Portakal, Emir Sultan, Fener, Saray, Dumlupınar, Duru, Tayfun, Balkan, Pazar, Meyan, Anemon, Kerem, Gardenya, Kirazlı, Varlık, Güldefne, Susam, Abide, Karadeniz, Akgül, Hicret, Malta, Dut, Kartopu, Kavaklı, Ayvacık, Güven, Gülyazı, Eğreltiotu, Gelin Çiçeği, Okul, Gülyayla, Orçun, Hazal, Ilgaz, Yenibahar, Diler, Balözü, Berrak, Orman, Selin, Havza, Fırat, Bölük, Çamlı, Cuma, İrfan, Taşköprü, Marmara, Usta, Ertürk, Martı, Karayel, Fesleğen, Dikiliağaç, Beyaz Karanfil, Küme Evler, Prof. Dr. Atakan Yalçın, Şile, Ertan, Kudüs, Ayvalı Çiftliği, Nadide, Nişantepe, Yavuz Sultan Selim, Mavera ve Şile Yolu.
10.45-12.00: Kader, Gürbüz, Veciz, Kağan, Hisar, Derbent, Rabia, Ulubatlı, Kılınç, Selimiye, Kerim, Hasan Basri, Petrol Yolu, Şehzade, Gaziemir, Kehribar, Fatih, Hamza ve Orkide sokakları.
13.00-14.15: Özbek, Yahya, Merhamet, Özbeyli, Orman, Albayrak, Kemalpaşa, Hafız, İstiklal, Yağmur, Aydoğdu, Açıkgöz, Arafat, Kıvılcım, Yamaç, Altınoluk, Akdamla, Kavacık, Taşova, Ahi, Göktürk, Petrol Yolu, Çatalpınar, Alaçam ve Alipaşa sokakları.
14.45-16.00: Kader, Kehribar, Sabah, Şehzade, Sinan, Karabekir, Nergis, Hat, Taşlık, Muazzam, Vefa, Gülşah Çıkmazı, Sülün Çıkmazı, Bayram Gazi Çıkmazı, Taşkın, Bahadır, Ceylan, Erikli, Tarhan, Kaktüs, Kartal, Kır, Selimiye, Kadir, Karaçam, Ufuk, Hisar, Zambak, Necip Fazıl, Elmalı Çıkmazı, Giresun, Karayel ve Gürbüz sokakları.
Elektrikler saat kaçta gelecek?
AYEDAŞ'ın paylaştığı planlı çalışma programında elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri mahalle ve sokaklara göre değişiyor.