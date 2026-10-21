İzmir'de kış gelince yapılıyor! Hem kıvamını hem şekerini böyle ayarlıyorlar: İşte İzmir usulü kabak tatlısı tarifi...

Havaların soğumasıyla birlikte İzmir 'de kış sofralarında geleneksel lezzetlere ilgi artıyor. Bu lezzetlerin başında ise dışı hafif karamelize, içi yumuşacık kabak tatlısı geliyor. Özellikle tahin ve cevizle servis edildiğinde lezzeti katlanan bu geleneksel tatlı, doğru pişirme yöntemiyle hem rengini hem de kıvamını koruyor. Peki, İzmir'de evlerde tercih edilen usulle kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabağın şekerini çekmesi, suyunu salması ve pişerken dağılmaması için hangi ayrıntılara dikkat edilmeli?

Kabağın kendi suyunu salması beklendiğinden başlangıçta fazla su eklememek gerekiyor. Şeker miktarı ise kabağın tatlılığına ve kişisel tercihe göre ayarlanabiliyor. Tahin ve ceviz, özellikle İzmir'deki ev sofralarında bu tatlıya lezzet katan sevilen eşlikçiler arasında bulunuyor.

İzmir'de kış aylarında hazırlanan ev yapımı kabak tatlısının lezzetinde doğru kabak seçimi ve şeker oranı önemli rol oynuyor. Tatlının hem yumuşak hem de formunu koruyan bir kıvamda olması için sert, lifleri belirgin ve olgunlaşmış bal kabağı tercih ediliyor.

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Kabak tatlısının lezzetini belirleyen en önemli aşama pişirme öncesinde kabağın şekerle dinlendirilmesi. Kabak dilimleri yaklaşık 3-4 santimetre genişliğinde doğranarak geniş tabanlı bir tencereye yerleştiriliyor. Üzerine toz şeker eşit şekilde serpilerek tencerenin kapağı kapatılıyor ve buzdolabında en az 4-6 saat, mümkünse bir gece bekletiliyor.

Bu aşamada kabaklar suyunu salmaya başlıyor. Geleneksel ev yapımı yöntemde, kabağın kendi suyuyla pişmesi hem aromasının korunmasına hem de şerbetinin daha yoğun olmasına yardımcı oluyor.

Dinlenen kabaklar kısık ateşte pişirilmeye başlanıyor. Tencerenin kapağı kapalı tutuluyor ve kabaklar ilk aşamada sık sık karıştırılmıyor. Böylece dilimlerin dağılması önleniyor. Kabakların cinsine ve kalınlığına bağlı olarak yaklaşık 30-45 dakika içinde yumuşaması bekleniyor. Pişirme süresi boyunca tenceredeki suyun azalması ve şerbetin koyulaşması takip ediliyor.