TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU 21-26 EKİM | Bugün indirimde neler var? Pirinç, tuvalet kağıdı, çay...

Tarım Kredi Marketleri, 21-26 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli yeni aktüel kataloğunu duyurdu. Osmancık pirinçten taze kaşar peynirine kadar pek çok temel gıda ürününde indirim fırsatları öne çıktı. Peki, bu hafta Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürünler indirimde, fiyatlar ne kadar? İşte merak edilen fırsatların detayları…