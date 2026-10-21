TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU 21-26 EKİM | Bugün indirimde neler var? Pirinç, tuvalet kağıdı, çay...

Tarım Kredi Marketleri, 21-26 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli yeni aktüel kataloğunu duyurdu. Osmancık pirinçten taze kaşar peynirine kadar pek çok temel gıda ürününde indirim fırsatları öne çıktı. Peki, bu hafta Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürünler indirimde, fiyatlar ne kadar? İşte merak edilen fırsatların detayları…
TARIM KREDİ MARKETLERİ 21-26 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
OSMANCIK PİRİNÇ:389,00 TL
TAZE KAŞAR PEYNİRİ YUVARLAK TAM YAĞLI: 459,00 TL
YOĞURT YARIM YAĞLI: 145,00 TL
ELİT BULAŞIK DETERJANI: 149,90 TL
TÜRK KAHVESİ: 109,50 TL
DANA MACAR SALAM: 119,00 TL
BABY TURCOBEBEK BEZİ: 379,00 TL
SÜTAŞ SÜZME PEYNİR: 229,00 TL
SARIYER GAZLI İÇECEK: 54.90 TL