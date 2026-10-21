YAĞMUR YAĞDI, BARAJLAR COŞTU! İSTANBUL BARAJLARINDA SON TABLO |İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI PAYLAŞTI! 21 EKİM ÇARŞAMBA

İstanbul'dageçen hafta kesintisiz süren sağanak yağışlar barajları dolup taşırdı mı, yoksa tehlike devam mı ediyor? İSKİ, 20 Ekim sabahı itibarıyla barajlardaki son durumu gösteren kritik verileri paylaştı...
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 77,47
Darlık Barajı: yüzde 89,10
Elmalı Barajı: yüzde 75,10
Terkos Barajı: yüzde 36,98
Alibey Barajı: yüzde 77,09
Büyükçekmece Barajı: yüzde 30,52
Sazlıdere Barajı: yüzde 32,25
Istrancalar Barajı: yüzde 58,58
Kazandere Barajı: yüzde 7,49
Pabuçdere Barajı: yüzde 3,74