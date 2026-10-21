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Haberler Yaşam YAĞMUR YAĞDI, BARAJLAR COŞTU! İSTANBUL BARAJLARINDA SON TABLO |İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI PAYLAŞTI! 21 EKİM ÇARŞAMBA

YAĞMUR YAĞDI, BARAJLAR COŞTU! İSTANBUL BARAJLARINDA SON TABLO |İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI PAYLAŞTI! 21 EKİM ÇARŞAMBA

Megakenti etkisi altına alan şiddetli sağanakların ardından gözler baraj doluluk oranlarına çevrildi. İSKİ’nin paylaştığı son verilerde ortaya çıkan tablo görenleri şaşırttı. Peki yağışlar hangi barajı ihya etti, hangisinde sular hâlâ kritik seviyede? İşte rakam rakam son durum...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İstanbul'dageçen hafta kesintisiz süren sağanak yağışlar barajları dolup taşırdı mı, yoksa tehlike devam mı ediyor? İSKİ, 20 Ekim sabahı itibarıyla barajlardaki son durumu gösteren kritik verileri paylaştı...

İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

Ömerli Barajı: yüzde 77,47

Darlık Barajı: yüzde 89,10

Elmalı Barajı: yüzde 75,10

Terkos Barajı: yüzde 36,98

Alibey Barajı: yüzde 77,09

Büyükçekmece Barajı: yüzde 30,52

Sazlıdere Barajı: yüzde 32,25

Istrancalar Barajı: yüzde 58,58

Kazandere Barajı: yüzde 7,49

Pabuçdere Barajı: yüzde 3,74

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