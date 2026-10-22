1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıkan şey herkesi şoke etti! Ne olduğunu çıkarınca anladılar...

ECMO ihtiyacı olduğunu söylediler. Biz de ekstrakorporeal dolaşım, yani kalp ve akciğerin görevini üstlenen kalp-akciğer makinesine çocuğu bağladık. Çünkü çocuğun oksijen satürasyonu yüzde 50 seviyesindeyken bronkoskopi yapılamıyordu. Bu seviyede akciğere müdahale etmek, çocuğun durumunu daha da kötüleştirebilirdi. Bu nedenle öncelikle ECMO'ya bağladık ardından bronkoskopi işlemine başladık. Üst solunum yolunda, larenks ve trakea dediğimiz bölgelerde çok ciddi ödem olduğu için trakeostomi açmak zorunda kaldık. Trakeostomiyi açtıktan sonra sol akciğere girdik. Sol akciğerde, başlangıçta ceviz olduğunu düşündüğümüz bir kitle gördük. Daha sonra bu kitleyi parçalayarak çıkardık ve bunun ceviz olduğunu anladık. Cevizi çıkardıktan sonra akciğer düzeldi çocuk uyandı. ECMO dediğimiz kalp-akciğer makinesinden bebeği ayırdık. Bundan sonraki süreçte takipleri rutin hale geldi. Bundan sonra servis takibine alacağız" dedi.





