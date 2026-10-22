CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 23 Ekim'de cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı saatleri...

Cuma namazını eda edecek olan vatandaşlar, 23 Ekim 2026 Cuma günü il il namaz vakitlerini araştırıyor. Diyanet'in güncel namaz vakitleri takviminde İstanbul, Ankara ve İzmir için cuma namazı saatleri belli oldu. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri...
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet'in namaz vakitleri takvimine göre İstanbul'da 23 Ekim 2026 Cuma günü öğle vakti saat 12.53'te başlayacak. Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, namaz öncesinde camilerdeki hutbe ve namaz saatlerini takip edebilir.
ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 23 Ekim 2026 Cuma günü öğle vakti saat 12.38 olarak açıklandı. Başkentte cuma namazına katılacak vatandaşların, namaz öncesinde camilere ulaşarak hazırlıklarını tamamlamaları öneriliyor.
İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 23 Ekim 2026 Cuma günü öğle vakti saat 13.01'de girecek. Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, bulundukları ilçedeki camilerin namaz programlarını kontrol ederek cuma namazına zamanında katılabilir.