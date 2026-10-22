CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 23 Ekim'de cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı saatleri...

Cuma namazını eda edecek olan vatandaşlar, 23 Ekim 2026 Cuma günü il il namaz vakitlerini araştırıyor. Diyanet'in güncel namaz vakitleri takviminde İstanbul, Ankara ve İzmir için cuma namazı saatleri belli oldu. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri...