Şehit bilgisi sorgulama nasıl yapılır? 'Dedem nerede şehit oldu?' sorusu merak konusu oldu...

Aile geçmişini araştırmak ve geçmiş kuşaklardan kalan izleri takip etmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan sorgulama hizmetlerine yöneliyor. Nüfus kayıtları ve tarihi arşivler sayesinde aile büyüklerinin kimlik bilgileri, geçmişteki nüfus olayları ve belirli dönemlere ait şehitlik kayıtları araştırılabiliyor.
Özellikle e-Devlet soy ağacı sorgulama, alt-üst soy bilgisi belgesi alma ve şehit bilgisi öğrenme işlemleri arama motorlarında merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu işlemler için farklı kurumların sunduğu dijital hizmetlerden yararlanmak gerekiyor.
E-DEVLET SOY AĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmetini kullanarak nüfus kayıtlarında yer alan aile bağlarını inceleyebiliyor. Hizmet üzerinden erişilebilen bilgiler, mevcut resmi kayıtlarla sınırlı oluyor.
Sorgulama yapmak isteyenlerin e-Devlet sistemine giriş yaparak arama bölümüne "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" yazması ve ilgili hizmeti açması yeterli. Elde edilen belge üzerinden kayıtlı aile büyükleri ve soy ilişkileri görüntülenebiliyor.
ŞEHİT BİLGİ KAPISI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hayata geçirilen Şehit Tespit Projesi, askeri arşivlerde yer alan tarihi vesikaların dijitalleştirilerek vatandaşların şahsi sorgulama yapabileceği bir "Şehit Bilgi Kapısı"na dönüştürülmesini sağlayan dev bir veri tabanı projesidir.
Sistem, özellikle 1853 ile 1928 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı İmparatorluğu ve erken Cumhuriyet dönemi savaşlarında şehit düşen askerlerin kayıtlarını içermektedir. Bu sayede vatandaşlar, soyağacında adı geçen büyük dedelerinin şehit olup olmadığını, şehit oldularsa nerede ve ne zaman vefat ettiklerini resmi olarak belgeleyebilmektedir.
MSB ŞEHİT SORGULAMA HANGİ SAVAŞLARIN KAYITLARINI İÇERİYOR?
MSB'nin dijital ortama aktardığı arşiv, Türk tarihinin en yoğun cephe mücadelelerinin verildiği yaklaşık 75 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Sisteme girildiğinde bilgileri görüntülenebilen başlıca savaşlar şunlardır:
Kırım Savaşı (1853 - 1856)
Osmanlı - Rus Savaşı / 93 Harbi (1877 - 1878)
Osmanlı - Yunan Savaşı (1897)
Trablusgarp Savaşı (1911)
Balkan Savaşları (1912 - 1913)
Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918) (Çanakkale, Kafkasya/Sarıkamış, Irak, Suriye-Filistin, Galiçya Cepheleri)
İstiklal Harbi / Kurtuluş Savaşı (1919 - 1922)
İlgili dönemde yaşanan diğer isyan bastırma ve iç güvenlik harekatları.
"DEDEM NEREDE ŞEHİT OLDU?" E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?
T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet (turkiye.gov.tr) sistemine giriş yapın.
Ana sayfada yer alan arama çubuğuna "MSB Şehit Bilgisi Sorgulama" yazın.
Açılan ekranda Milli Savunma Bakanlığı'nın sunduğu hizmetin üzerine tıklayın.
(Alternatif olarak) İlgili sorgulama, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesindeki Personel/Şehitleri Listele bağlantısı üzerinden de yapılabilmektedir.
Karşınıza çıkan formda, dedenizin veya aradığınız kişinin bilgilerini doğru bir şekilde doldurarak "Sorgula" butonuna basın.
Eğer girdiğiniz bilgiler sistemdeki 1853-1928 dönemi askeri kayıtlarıyla eşleşirse, ekranda şehidin rütbesi, adı, baba adı, memleketi (il/ilçe/köy), şehadet yeri (hangi cephe/savaş) ve tarihi detaylı olarak listelenecektir.
VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ NASIL ALINIR?
Aile bireylerinin nüfus kayıtlarında yer alan doğum, evlilik, boşanma ve ölüm gibi olayları incelemek isteyenler, e-Devlet üzerinden Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama hizmetinden yararlanabiliyor.
Belge, resmî kayıtlarda bulunan nüfus bilgilerini görüntülemeye yardımcı oluyor. Erişilebilen kayıtların kapsamı, kişinin yetkisine ve sistemde bulunan bilgilere göre değişebiliyor.
OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ AİLE KAYITLARI NASIL ARAŞTIRILIR?
Aile geçmişini daha eski dönemlere kadar araştırmak isteyenler, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının dijital arşiv hizmetlerini de inceleyebiliyor. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait çeşitli belgeler üzerinden kişi adları, yerleşim yerleri ve tarihî kayıtlarla ilgili araştırma yapılabiliyor.
Ancak arşivlerdeki her belge doğrudan kişisel soy bilgisi niteliği taşımıyor. Araştırmanın sonuç vermesi, belgelerin korunma durumuna, katalog bilgilerine ve aranan kişiyle ilgili mevcut kayıtlara bağlı olabiliyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN HANGİ AİLE BİLGİLERİ ÖĞRENİLEBİLİR?
Aile geçmişini araştırmak isteyen vatandaşların yararlanabileceği başlıca hizmetler şöyle sıralanıyor:
-Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama: Nüfus kayıtlarındaki soy ilişkilerini inceleme.
-Şehit Bilgisi Sorgulama: İlgili tarih aralığındaki şehitlik kayıtlarını araştırma.
-Nüfus Kayıt Örneği: Resmi nüfus kayıtlarında yer alan bilgileri görüntüleme.
-Devlet Arşivleri: Tarihi belgeler üzerinden aile geçmişine ilişkin izleri araştırma.
Bu hizmetler sayesinde aile geçmişine ilişkin farklı kayıtlar tek tek incelenebiliyor. Ancak tüm kuşakların veya bütün tarihî bilgilerin dijital ortamda bulunması garanti değil. En doğru sonuç için ilgili kurumların resmi sorgulama ekranlarının kullanılması gerekiyor.