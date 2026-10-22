Şehit bilgisi sorgulama nasıl yapılır? 'Dedem nerede şehit oldu?' sorusu merak konusu oldu...

OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ AİLE KAYITLARI NASIL ARAŞTIRILIR?

Aile geçmişini daha eski dönemlere kadar araştırmak isteyenler, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının dijital arşiv hizmetlerini de inceleyebiliyor. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait çeşitli belgeler üzerinden kişi adları, yerleşim yerleri ve tarihî kayıtlarla ilgili araştırma yapılabiliyor.

Ancak arşivlerdeki her belge doğrudan kişisel soy bilgisi niteliği taşımıyor. Araştırmanın sonuç vermesi, belgelerin korunma durumuna, katalog bilgilerine ve aranan kişiyle ilgili mevcut kayıtlara bağlı olabiliyor.