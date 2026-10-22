ŞOK 24-27 EKİM AKTÜEL KATALOĞU | Hnagi ürünler indirimde? Su ısıtıcı, çay makinesi, şemsiye...

ŞOK 24-27 Ekim aktüel ürünler kataloğu ile yeni indirim fırsatları tüketicilerin beğenisine sunuldu. Birbirinden avantajlı ürünlerin yer aldığı katalogda hangi ürünler var? İşte ŞOK'un merakla beklenen indirimli ürünleri ve güncel fiyat listesi…
ŞOK 24-27 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Su ısıtıcı
Şarjlı cam doğrayıcı
Türk Kahve makinesi
Waffle makinesi
Çay makinesi
Tek ve çift kişilik alez (Lastikli)
Koltuk örtüsü
Şemsiye
Pelüş halı
Çift ve tek kişilik battaniye
Pelüş terlik
Fırın eldiveni
Pijama takımı
Mutfak önlüğü
Pazar arabası
Güveç tencere
Balık tavası
Meyve bıçağı seti
Çerezlik 4'lü
Poşet çay
Adaçayı
Ihlamur
Orman meyveleri
Şampuan
Yüz yıkama jeli
Çamaşır suyu
Leke çıkarıcı
ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 24-27 EKİM