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Haberler Yaşam ŞOK 24-27 EKİM AKTÜEL KATALOĞU | Hnagi ürünler indirimde? Su ısıtıcı, çay makinesi, şemsiye...

ŞOK 24-27 EKİM AKTÜEL KATALOĞU | Hnagi ürünler indirimde? Su ısıtıcı, çay makinesi, şemsiye...

ŞOK 24-27 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı! Yeni haftada indirimli fiyatlarla satışa sunulacak fırsat ürünleri belli oldu. İşte ŞOK market raflarında yerini alacak indirimli ürünlerin tam listesi…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

ŞOK 24-27 Ekim aktüel ürünler kataloğu ile yeni indirim fırsatları tüketicilerin beğenisine sunuldu. Birbirinden avantajlı ürünlerin yer aldığı katalogda hangi ürünler var? İşte ŞOK'un merakla beklenen indirimli ürünleri ve güncel fiyat listesi…

ŞOK 24-27 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

Su ısıtıcı

Şarjlı cam doğrayıcı

Türk Kahve makinesi

Waffle makinesi

Çay makinesi

Tek ve çift kişilik alez (Lastikli)

Koltuk örtüsü

Şemsiye

Pelüş halı

Çift ve tek kişilik battaniye

Pelüş terlik

Fırın eldiveni

Pijama takımı

Mutfak önlüğü

Pazar arabası

Güveç tencere

Balık tavası

Meyve bıçağı seti

Çerezlik 4'lü

Poşet çay

Adaçayı

Ihlamur

Orman meyveleri

Şampuan

Yüz yıkama jeli

Çamaşır suyu

Leke çıkarıcı

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 24-27 EKİM

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