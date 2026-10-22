Türkler çaydan önce ne içiyordu? Yüzyıllardır süren gelenek ortaya çıktı

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan kahve geleneği, Yemen'in kaybedilmesiyle nasıl büyük bir krize dönüştü? Bir fincan kahvenin yerini doldurmak için başlayan arayış, Türkiye'nin tarım politikalarını ve içecek kültürünü nasıl değiştirdi? İşte detaylar…
Osmanlı döneminde kahve, Yemen'den getirilen ve toplumsal yaşamın merkezinde yer alan ana içecekti. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Yemen'in elden çıkmasıyla birlikte kahve, bir anda temini zor ve fahiş fiyatlı bir ithal ürüne dönüştü. Mutfaklardaki bu zorunlu boşluk, genç Cumhuriyet'in tarım stratejilerinde radikal bir arayışı başlattı.
BATUM'DAN GELEN TOHUMLARLA TÜRKİYE'NİN ÇAY SERÜVENİ BAŞLADI
İlk Adım 1924'te Atıldı
Türkiye'de çayı yerlileştirme girişimleri, Cumhuriyet'in ilk yıllarında başladı. 1924 yılında çıkarılan özel bir kanunla Rize'de çay yetiştiriciliği için ilk adım atıldı. Ancak dönemin koşulları ve üretimle ilgili sorunlar nedeniyle ilk girişimler beklenen başarıya ulaşamadı. Buna rağmen Doğu Karadeniz'de çay üretimine yönelik arayışlar devam etti.
BATUM'DAN 20 TON ÇAY TOHUMU GETİRİLDİ
İlk denemelerin ardından çay tarımını geliştirmek için yeni bir girişimde bulunuldu. 1937 yılında Gürcistan'ın Batum şehrinden Türkiye'ye 20 ton çay tohumu getirildi. Doğu Karadeniz'in iklimi ve toprak yapısının çay yetiştiriciliğine elverişli olması, bu girişimin önünü açtı. Böylece Rize ve çevresinde çay tarımının yaygınlaşması için önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı.
İLK FABRİKAYLA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI
Çay üretiminin gelişmesiyle birlikte ürünün işlenmesi ve ticari ölçekte değerlendirilmesi de önem kazandı. 1947 yılında Rize'de kurulan ilk çay fabrikası, Türkiye'nin çay serüveninde yeni bir dönemin kapısını araladı.
Tarlalarda başlayan üretim, fabrikalarla birlikte ekonomik bir faaliyete dönüştü. Bir zamanlar kahvenin gölgesinde kalan çay, yıllar içinde Türkiye'nin gündelik yaşamının ve kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline geldi.