Türkler çaydan önce ne içiyordu? Yüzyıllardır süren gelenek ortaya çıktı

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan kahve geleneği, Yemen'in kaybedilmesiyle nasıl büyük bir krize dönüştü? Bir fincan kahvenin yerini doldurmak için başlayan arayış, Türkiye'nin tarım politikalarını ve içecek kültürünü nasıl değiştirdi? İşte detaylar…

Osmanlı döneminde kahve, Yemen'den getirilen ve toplumsal yaşamın merkezinde yer alan ana içecekti. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Yemen'in elden çıkmasıyla birlikte kahve, bir anda temini zor ve fahiş fiyatlı bir ithal ürüne dönüştü. Mutfaklardaki bu zorunlu boşluk, genç Cumhuriyet'in tarım stratejilerinde radikal bir arayışı başlattı.

BATUM'DAN GELEN TOHUMLARLA TÜRKİYE'NİN ÇAY SERÜVENİ BAŞLADI

İlk Adım 1924'te Atıldı

Türkiye'de çayı yerlileştirme girişimleri, Cumhuriyet'in ilk yıllarında başladı. 1924 yılında çıkarılan özel bir kanunla Rize'de çay yetiştiriciliği için ilk adım atıldı. Ancak dönemin koşulları ve üretimle ilgili sorunlar nedeniyle ilk girişimler beklenen başarıya ulaşamadı. Buna rağmen Doğu Karadeniz'de çay üretimine yönelik arayışlar devam etti.