  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam MasterChef bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TV8 yayın akışı

MasterChef bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TV8 yayın akışı

MasterChef Türkiye’nin 23 Ekim Cuma akşamı yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, ekranlarda tekrar bölümünün yayınlanmasıyla şaşkınlık yaşadı. Yarışmanın neden yayınlanmadığı ve yeni bölümün hangi gün ekrana geleceği merak konusu oldu. Peki, MasterChef bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen ayrıntılar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

MasterChef Türkiye izleyicileri, 23 Ekim 2026 Cuma akşamı TV8 ekranlarında yeni bölüm yerine eski bölümle karşılaşınca yayın akışını araştırmaya başladı. Yarışmanın yeni bölümünü izlemek için ekran başına geçen seyirciler, yaşanan değişikliğin nedenini merak ediyor.

TV8'in resmî yayın akışında cuma günü saat 20.00 için MasterChef Türkiye yeni bölüm bilgisi yer almasına rağmen ekranda tekrar bölümünün yayınlanması dikkat çekti. Bu durum, programın yayın planında bir değişiklik yapıldığı yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

Ancak TV8 tarafından yeni bölümün neden yayınlanmadığına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle değişikliğin sebebine ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler için gözler 24 Ekim Cumartesi akşamına çevrildi. TV8'in resmî internet sitesinde cumartesi günü saat 20.00 için MasterChef Türkiye yeni bölüm bilgisi yer alıyor.

Mevcut yayın akışına göre MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünün 24 Ekim 2026 Cumartesi saat 20.00'de ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak cuma akşamı yaşanan yayın değişikliği nedeniyle güncel yayın akışının takip edilmesi önem taşıyor.

24 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI: MASTERCHEF SAAT KAÇTA?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV8'in 24 Ekim Cumartesi tarihli yayın akışını takip ediyor. Mevcut bilgilere göre yarışmanın yeni bölümünün saat 20.00'de başlaması planlanıyor.

Yarışmanın yayın saatinde veya bölüm planında yeni bir değişiklik yapılması durumunda kanalın güncel duyuruları belirleyici olacak.

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

12:00 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA