MasterChef bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TV8 yayın akışı

MasterChef Türkiye izleyicileri, 23 Ekim 2026 Cuma akşamı TV8 ekranlarında yeni bölüm yerine eski bölümle karşılaşınca yayın akışını araştırmaya başladı. Yarışmanın yeni bölümünü izlemek için ekran başına geçen seyirciler, yaşanan değişikliğin nedenini merak ediyor.

TV8'in resmî yayın akışında cuma günü saat 20.00 için MasterChef Türkiye yeni bölüm bilgisi yer almasına rağmen ekranda tekrar bölümünün yayınlanması dikkat çekti. Bu durum, programın yayın planında bir değişiklik yapıldığı yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

Ancak TV8 tarafından yeni bölümün neden yayınlanmadığına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle değişikliğin sebebine ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.