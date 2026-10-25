28 EKİM SALI VE 29 EKİM ÇARŞAMBA DÜZENİ BELLİ OLDU! Cumhuriyet Bayramı takvimi

30 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim'in perşembe gününe denk gelmesi, dört günlük tatil planı yapanlar için cuma gününü de gündeme getirdi. Ancak 30 Ekim 2026 Cuma günü resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde öğrenciler derslerine, çalışanlar ise işlerine dönecek.

28-29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

Bayram öncesinde para transferi yapmak veya şubede işlem tamamlamak isteyenlerin çarşamba günkü mesai saatlerine dikkat etmesi gerekiyor. 28 Ekim'de bankalar yarım gün hizmet verecek, 29 Ekim'de ise şubeler kapalı olacak.

ATM ve mobil bankacılık hizmetleri tatil boyunca kullanılabilecek. Ancak EFT gibi bankaların çalışma günlerine bağlı işlemler ilk iş gününe kalabilecek.