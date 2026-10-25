28 EKİM SALI VE 29 EKİM ÇARŞAMBA DÜZENİ BELLİ OLDU! Cumhuriyet Bayramı takvimi

Cumhuriyet Bayramı'nın hafta içine denk gelmesiyle milyonlarca öğrenci, veli ve çalışan gözünü resmi tatil takvimine çevirdi! Okullar ve üniversiteler ne zaman tatile girecek, dersler kaçta bitecek? Özel sektör ve kamuda 28 Ekim Salı günü yarım gün mesai uygulanacak mı? 29 Ekim Çarşamba günü tam gün tatil mi? İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı öncesi okullar, bankalar, kargolar ve iş yerleri için mesai düzeni...
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün tatil yapılacak. Sabah saatlerinde okullar ve iş yerleri açık olacak, saat 13.00'ten itibaren ise resmi tatil başlayacak.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında uygulanan bu düzenleme, Cumhuriyet Bayramı'nın bir önceki gün öğleden sonra başlamasını sağlıyor.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü, 29 Ekim Perşembe günü tam gün resmi tatil olarak kutlanacak. Okullarda ders yapılmayacak, kamu kurumları ve banka şubeleri de hizmet vermeyecek.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehir meydanlarında kutlamalar, okullarda ise bayrama özel tören ve etkinlikler düzenlenecek. Çalışanlar da ulusal bayram kapsamında tatil hakkından yararlanacak.
28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ, SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Çarşamba günü çocuklarını okula gönderecek veliler için ders programı normal günlerden farklı olacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde sabah eğitim yapılırken 13.00'ten sonra ders işlenmeyecek.
Öğrencilerin okuldan çıkış saatleri, sabah ders programına ve düzenlenecek etkinliklere göre değişebilir. Bu nedenle velilerin okul yönetiminden yapılacak bilgilendirmeleri dikkate alması gerekiyor.
30 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
29 Ekim'in perşembe gününe denk gelmesi, dört günlük tatil planı yapanlar için cuma gününü de gündeme getirdi. Ancak 30 Ekim 2026 Cuma günü resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde öğrenciler derslerine, çalışanlar ise işlerine dönecek.
28-29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?
Bayram öncesinde para transferi yapmak veya şubede işlem tamamlamak isteyenlerin çarşamba günkü mesai saatlerine dikkat etmesi gerekiyor. 28 Ekim'de bankalar yarım gün hizmet verecek, 29 Ekim'de ise şubeler kapalı olacak.
ATM ve mobil bankacılık hizmetleri tatil boyunca kullanılabilecek. Ancak EFT gibi bankaların çalışma günlerine bağlı işlemler ilk iş gününe kalabilecek.