Aciz’in duası

Konuk Yazar Selahattin Gezer yazdı...

İnsan vücudundaki yaklaşık kırk trilyon hücreyi kardeş gibi bir arada yaşatan ve her birine vazife yaptıran yüce Allah'ım! Ne olur, iki milyar Müslüman'ı da kardeş eyle ve onları İlâhî davanda istihdam et. Küçücük, parlak bir cisimde güneşin aksini tecelli ettiren Allah'ım!

Bütün insanlığın kalbinde hakikatin tecelli etmesini nasip eyle. Dünyayı ve yıldızları kudretinle direksiz ayakta tutan Allah'ım!

Ne olur, bizleri de Kur'an'ın manevî direklerine dayanarak kıyamda ve sağlam tut.

Çiçeklerin ve meyvelerin yüzünü güneşe çevirdiğin gibi bizim de gönüllerimizi Sünnet-i Seniyye'ye çevir.

Küçücük bir kum tanesi suya battığı hâlde, Senin koyduğun kanunlara uygun olarak inşa edilen devasa gemileri batırmayan ey Rabbimiz! Bizi de kanunsuzluk, kuralsızlık ve ahlâksızlık yüzünden esfel-i sâfilîne, aşağıların en aşağısına düşürme; Peygamber ahlâkıyla hayat ummanında selametle ilerlet.

KUDRETİ SONSUZ ALLAH'IM

Nöronların birbiriyle haberleşmesini sağladığın gibi, ey kudreti sonsuz Allah'ım!

Bizleri de birbirimizin hâlinden Senin razı olacağın şekilde haberdar eyle. Kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmeyi, sevinçleriyle sevinmeyi bizlere nasip et. Ağaçlara bir avuç toprağı yedirip bizlere lezzetli ve safi meyveler ikram ettiğin gibi, Allah'ım!

Sıkıntıların, musibetlerin ve acıların toprağından bizlere de dilimizden dökülecek hakikat ve tefekkür meyveleri nasip eyle. Tozlu, çirkin ve kesafetli görünen topraktan tertemiz çiçekleri ve hayranlık uyandıran gülü çıkardığın gibi; günahlarla dolu cemiyet hayatından da pırıl pırıl, iffetli kızların, ahlaklı ve dürüst delikanlıların yetişmesini nasip eyle.

Alyuvarların ve akyuvarların ırkçılık ve mezhepçilik yapmaksızın insan vücuduna hizmet etmesi gibi, ey sonsuz ilim sahibi yüce Rabbim! Müslümanların da İslam vücuduna ayrılıkları değil, ittifakı esas alarak birlikte hizmet etmelerini nasip eyle.

İnsanın yüzünü, gözlerini ve kulaklarını ileriye müteveccih eden, kudreti sonsuz Allah'ım! Kalbimizi ve duygularımızı da ebedî hayata müteveccih eyle. Ebedî saadete kavuşabilmemiz için bizlere Kur'an ve Sünnet'e uygun bir hayat yaşamayı nasip eyle. İnsanın gözlerine ulaşan ışığı görme nimetine dönüştüren, renkleri ve şekilleri birbirinden ayırt ettiren kudreti sonsuz Allah'ım! Gözlerimiz eşyanın suretlerini gördüğü gibi, kalplerimizi de hakikatin nuruyla aydınlat. Bize yalnızca görüneni değil, görünenin ardındaki hikmeti de görmeyi nasip eyle. Dünya hayatının geçici parıltılarına aldanmaktan koru; gözlerimizi, kalplerimizi ve akıllarımızı rızana ve ebedî saadete müteveccih eyle.

MUHABBET KÖPRÜLERİ EYLE

Ses tellerini titreştirip havada dalgalar meydana getirerek sözlerimizi birbirimize ulaştıran, kulaklarımızı bu sesleri işitecek şekilde yaratan Rabbim! Dillerimizden dökülen kelimeleri de gönüllerimize ulaşan muhabbet köprüleri eyle.

Bir sözle gönül yıkanlardan değil, bir sözle yaraları saranlardan eyle bizi. Dilimizi yalandan, gıybetten ve iftiradan; kalbimizi kin ve hasetten muhafaza eyle. Söylediklerimizi hakikate, sükûtumuzu tefekküre, muhabbetimizi Senin rızana vesile kıl. Yıldızları ve zerreleri emrine musahhar kılan kudreti sonsuz Allah'ım! Aklımızı, duygularımızı ve irademizi de Kur'an ve Sünnet'e musahhar kıl. Aklımızı hakikati idrake, duygularımızı muhabbetine, irademizi rızana yönelt. Kâinattaki intizamı hayatımıza da yansıtmayı ve ebedî saadete layık bir kulluk şuuruyla yaşamayı bizlere nasip eyle. Amin..