BİM'E HARİKA ÜRÜNLER GELİYOR! 25 Ekim Pazar 2026 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e gelen aktüel ürünleri takip eden vatandaşlar 'BİM'DE BU HAFTA NE VAR' başlığını araştırıyor. Peki bugün BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler satışta? İşte detaylar...
Dijitsu 65 İnç 4k Ultra Hd Qled Google TV 65DQ40000 28.500 TL
Dijitsu 32 İnç HD Google TV DG27000 7.900 TL
Havit ANC Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık H692BT PRO 1.290 TL
Aukes Işıldak 30 Led 499 TL
Aukes Tüy Toplama Cihazı Mini Pilli 149 TL
House Pratik Tüy Toplama Cihazı Şarjlı HP47 249 TL
Nature Love Hava Nemlendirici 499 TL
Forever Alevli Şömine Lambası 399 TL
Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 999 TL
Kumtel Baharat Öğütücü 399 TL
Ampul 12W 3'lü 99 TL
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.590 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 749 TL
Kumtel Fanlı Konvektör Isıtıcı HC-2948 2.250 TL
Dikey Isıtıcı 2.190 TL
Zenon Mini Quartz Isıtıcı 749 TL
Kamp Termosu ~1,5 L 1.790 TL
Kamp Termosu ~2 L 1.990 TL
Piccolo Mondi Dinazora Dönüşen Robot 219 TL
Redka Şut ve Gol Oyunu 259 TL
Mgs Sök Tak Oyuncak Araba 179 TL
Mgs Oyuncak Metal Burunlu Tır 279 TL
Mgs Bileklik Yapım Setleri 109 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Org 699 TL
Piccolo Mondi Ahşap Kedi Puzzle Birleştirme Oyunu 249 TL
Kitap Görünümlü Saklama Kutusu 99 TL
Acayip İnsanlar Oyun Kartları 109 TL
Gokidy Bul ve Çevir Hafıza Oyunu 189 TL
Gokidy Sevgili Oyuncak Bebek 139 TL
Gokidy Çek Bırak Metal Arabalar 99 TL
Ebby Tekli Oyun Hamuru 35 TL
Hikaye Kitapları 55 TL
Eolo Hareketli Kitaplar 159 TL
Homendra 3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık 1.690 TL
Articolo Vintage Makas Seti 249 TL
Tuval 99 TL
Articolo Eğlenceli Tuval ve Taş Sanatı Seti 279 TL
Articolo Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti (Büyük) 459 TL
Articolo Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti 249 TL
Articolo Şövale ve Tuval Seti 199 TL
Avansas Koli Bandı 29 TL
Articolo Pul Şekilli Delgeç 249 TL
Articolo Hobi Pens Seti 449 TL
Articolo Ahşap Manken Adam 249 TL
Articolo Fırça Seti 249 TL
Bubi Köpük Hamur 39 TL
Articolo Seramik Vazo Boyama Seti (Büyük) 599 TL
Articolo Seramik Vazo Boyama Seti 399 TL
Articolo Seramik Boyama Seti 349 TL
Articolo Damga / Mühür Seti 279 TL
Articolo Renkli / Desenli Bant Seti 109 TL
Articolo Sıcak Silikon Tabancası 349 TL
Hobi Çantası 259 TL
Balıkçı Çantası 259 TL
Olta Sehpası 399 TL
Karbon Olta Kamışı (420 cm C.W: 100-300 g) 1.250 TL
Karbon Olta Kamışı (420 cm C.W: 100-200 g) 1.690 TL
Olta Misinası 179 TL
Monofilament Misina 139 TL
Olta Makarası (Büyük boy) 1.790 TL
Olta Makarası 1.890 TL
Işıldak 199 TL
Balıkçı Kancası 59 TL
Balıkçı Makası 69 TL
Kafa Lambası 129 TL
Balık Pulu Temizleyici 99 TL
Fosfor Çubuğu 69 TL
Balık Kavrama Aparatı 89 TL
Balıkçı Pensesi 219 TL
Organizer Kutu 149 TL
Balıkçı Çakısı 149 TL
Yem Bağlama İpi 129 TL
Balıkçı Bıçağı 199 TL
Sahte Balık Kaşık 179 TL
Sahte Balık Klipsi 10'lu 69 TL
Fırdöndü 10'lu 69 TL
Döner Kanatlı Sahte Balık 99 TL
Sahte Balık (119 TL) 119 TL
Sahte Balık (139 TL) 139 TL
Silikon Sahte Kurbağa 89 TL
Silikon Sahte Balık 2'li 149 TL
Sahte Balık (129 TL) 129 TL
Klipsli Olta Zili 5'li 69 TL
Olta Ucu Işığı 89 TL
Silikon Sahte Balık 5'li 99 TL
Sahte Balık Kaşık Çeşitleri 159 TL
Silikon Sahte Kurt Yem (89 TL) 89 TL
Silikon Sahte Yem 10'lu 79 TL
Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu 89 TL
Zokalı Silikon Sahte Yem 79 TL
Silikon Sahte Karides 95 TL
Skirt Zoka 119 TL
Zoka 5'li 109 TL
Jig Head 3'lü 59 TL
Zoka 99 TL