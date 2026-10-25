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Haberler Yaşam BİM'E HARİKA ÜRÜNLER GELİYOR! 25 Ekim Pazar 2026 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'E HARİKA ÜRÜNLER GELİYOR! 25 Ekim Pazar 2026 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM aktüel kataloğundaki kaçırılmaz indirimleri takip etmek için güncel BİM broşür içeriklerimizi inceleyebilirsiniz. Peki bugün BİM'de neler var? Birbirinden güzel ve kullanışlı ürünleri takip etmek için haberimizi inceleyin...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

BİM'e gelen aktüel ürünleri takip eden vatandaşlar 'BİM'DE BU HAFTA NE VAR' başlığını araştırıyor. Peki bugün BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler satışta? İşte detaylar...

Dijitsu 65 İnç 4k Ultra Hd Qled Google TV 65DQ40000 28.500 TL

Dijitsu 32 İnç HD Google TV DG27000 7.900 TL

Havit ANC Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık H692BT PRO 1.290 TL

Aukes Işıldak 30 Led 499 TL

Aukes Tüy Toplama Cihazı Mini Pilli 149 TL

House Pratik Tüy Toplama Cihazı Şarjlı HP47 249 TL

Nature Love Hava Nemlendirici 499 TL

Forever Alevli Şömine Lambası 399 TL

Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL

Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 999 TL

Kumtel Baharat Öğütücü 399 TL

Ampul 12W 3'lü 99 TL

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.590 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 749 TL

Kumtel Fanlı Konvektör Isıtıcı HC-2948 2.250 TL

Dikey Isıtıcı 2.190 TL

Zenon Mini Quartz Isıtıcı 749 TL

Kamp Termosu ~1,5 L 1.790 TL

Kamp Termosu ~2 L 1.990 TL

Piccolo Mondi Dinazora Dönüşen Robot 219 TL

Redka Şut ve Gol Oyunu 259 TL

Mgs Sök Tak Oyuncak Araba 179 TL

Mgs Oyuncak Metal Burunlu Tır 279 TL

Mgs Bileklik Yapım Setleri 109 TL

Piccolo Mondi Oyuncak Org 699 TL

Piccolo Mondi Ahşap Kedi Puzzle Birleştirme Oyunu 249 TL

Kitap Görünümlü Saklama Kutusu 99 TL

Acayip İnsanlar Oyun Kartları 109 TL

Gokidy Bul ve Çevir Hafıza Oyunu 189 TL

Gokidy Sevgili Oyuncak Bebek 139 TL

Gokidy Çek Bırak Metal Arabalar 99 TL

Ebby Tekli Oyun Hamuru 35 TL

Hikaye Kitapları 55 TL

Eolo Hareketli Kitaplar 159 TL

Homendra 3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık 1.690 TL

Articolo Vintage Makas Seti 249 TL

Tuval 99 TL

Articolo Eğlenceli Tuval ve Taş Sanatı Seti 279 TL

Articolo Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti (Büyük) 459 TL

Articolo Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti 249 TL

Articolo Şövale ve Tuval Seti 199 TL

Avansas Koli Bandı 29 TL

Articolo Pul Şekilli Delgeç 249 TL

Articolo Hobi Pens Seti 449 TL

Articolo Ahşap Manken Adam 249 TL

Articolo Fırça Seti 249 TL

Bubi Köpük Hamur 39 TL

Articolo Seramik Vazo Boyama Seti (Büyük) 599 TL

Articolo Seramik Vazo Boyama Seti 399 TL

Articolo Seramik Boyama Seti 349 TL

Articolo Damga / Mühür Seti 279 TL

Articolo Renkli / Desenli Bant Seti 109 TL

Articolo Sıcak Silikon Tabancası 349 TL

Hobi Çantası 259 TL

Balıkçı Çantası 259 TL

Olta Sehpası 399 TL

Karbon Olta Kamışı (420 cm C.W: 100-300 g) 1.250 TL

Karbon Olta Kamışı (420 cm C.W: 100-200 g) 1.690 TL

Olta Misinası 179 TL

Monofilament Misina 139 TL

Olta Makarası (Büyük boy) 1.790 TL

Olta Makarası 1.890 TL

Işıldak 199 TL

Balıkçı Kancası 59 TL

Balıkçı Makası 69 TL

Kafa Lambası 129 TL

Balık Pulu Temizleyici 99 TL

Fosfor Çubuğu 69 TL

Balık Kavrama Aparatı 89 TL

Balıkçı Pensesi 219 TL

Organizer Kutu 149 TL

Balıkçı Çakısı 149 TL

Yem Bağlama İpi 129 TL

Balıkçı Bıçağı 199 TL

Sahte Balık Kaşık 179 TL

Sahte Balık Klipsi 10'lu 69 TL

Fırdöndü 10'lu 69 TL

Döner Kanatlı Sahte Balık 99 TL

Sahte Balık (119 TL) 119 TL

Sahte Balık (139 TL) 139 TL

Silikon Sahte Kurbağa 89 TL

Silikon Sahte Balık 2'li 149 TL

Sahte Balık (129 TL) 129 TL

Klipsli Olta Zili 5'li 69 TL

Olta Ucu Işığı 89 TL

Silikon Sahte Balık 5'li 99 TL

Sahte Balık Kaşık Çeşitleri 159 TL

Silikon Sahte Kurt Yem (89 TL) 89 TL

Silikon Sahte Yem 10'lu 79 TL

Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu 89 TL

Zokalı Silikon Sahte Yem 79 TL

Silikon Sahte Karides 95 TL

Skirt Zoka 119 TL

Zoka 5'li 109 TL

Jig Head 3'lü 59 TL

Zoka 99 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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