Enstrüman koleksiyonunu paylaşamayan çiftin davası 33 yıllık mektupla çözüldü

YARGITAY 11'inci Hukuk Dairesi, 46 yıl evli kaldığı eski eşiyle birlikte oluşturdukları 655 müzik aletinin bulunduğu koleksiyondan pay isteyen kadının davasında ret kararını bozdu. 1956 yılında evlenen çift, 2002'de boşandı. Erkek, 2009 yılında hayatını kaybetti. Kadın, evlilikleri sırasında birlikte oluşturduklarını iddia ettiği 655 yöresel müzik aleti ile el yazması kitap ve belgelerin bulunduğu koleksiyonun eski eşinin çocuğu tarafından satılmak istendiğini öğrenince dava açtı.

DAVACI EŞ HAYATINI KAYBETTİ

KADIN, koleksiyonun yarısının kendisine ait olduğunun belirlenmesini istedi. Asliye Hukuk Mahkemesi, kadının, eşyaların eşine ait olduğunu kabul ettiği 5 Aralık 1992 tarihli özel anlaşmayı esas alarak davayı reddetti. Davacı tarafın avukatı bu kararı da temyiz etti. İkinci incelemede Yargıtay, mahkemenin dosyadaki çok sayıda yazılı belgeyi değerlendirmediğini belirtti. Bu belgeler arasında erkeğin eşine yazdığı 11 Şubat 1993 tarihli imzalı mektupta, 'Binbir emek ve masrafla meydana getirdiğimiz yarı yarıya sahip olduğumuz müşterek kütüphane ve çalgılarımız' ifadesi ile erkeğin koleksiyonun yarısına sahip olduğunu belirttiği 1990 tarihli vekaletnamenin dikkate alınmasını istedi. Yargıtay, bu gerekçeyle kararı ikinci kez bozarak dosyayı Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Karar metninde, davayı açan kadının da hayatını kaybettiği belirtildi.