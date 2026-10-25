KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI, CEVAPLARI, SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ortaöğretim kaç dakika sürecek?

ÖSYM 'nin sınav takvimindeki bilgiye göre de KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

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SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.