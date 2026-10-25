PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK? DONDURUCU SOĞUKLAR ÖNCESİ SON SICAK HAVA DÖNEMİ İÇİN TARİH VERİLDİ!

İSMİN ARKASINDAKİ KÖKLÜ GELENEK Bu özel meteorolojik döneme "pastırma sıcakları" denmesinin arkasında asırlık geleneksel üretim süreçleri yatıyor. Pastırma imalatında etlerin açık havada, gündüz güneşinde kuruması ve gece ayazında sertleşmesi gerekiyor. Gündüzleri ılık, geceleri ise soğuk geçen bu 10 günlük iklim dengesi, tarih boyunca pastırma yapımına en ideal şartları sunduğu için bu günler geleneksel olarak bu isimle anılıyor.

BİLİMSEL OLARAK PASTIRMA YAZI NASIL OLUŞUR? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kaynaklarında ve meteoroloji literatüründe "Pastırma Yazı", kutupsal kökenli alçak basınç merkezlerinin geri çekilmesi ve bölgeye yüksek basınç merkezinin yerleşmesiyle açıklanır: SAKİN HAVA VE SİS Yüksek basınç (antisisklon) alanlarında hava hareketi aşağı yönlüdür. Bu durum bulut oluşumunu engeller ve gökyüzünün tamamen açık kalmasını sağlar. Ayrıca rüzgarın oldukça zayıf esmesi nedeniyle sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus olayları görülür.