PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK? DONDURUCU SOĞUKLAR ÖNCESİ SON SICAK HAVA DÖNEMİ İÇİN TARİH VERİLDİ!

Sonbaharın serin ve yağışlı günleri devam ederken gözler meteorolojinin pastırma sıcaklığı uyarısına çevrildi! Halk arasında sonbaharın son sıcak günleri olarak bilinen 'pastırma yazı' için beklenen tarihler gündeme bomba gibi düştü. Türkiye genelinde yaklaşık 10 gün boyunca etkisini göstermesi beklenen sıcak hava ne zaman başlayacak, kaç dereceyi görecek? İşte güncel hava durumu tahminleri ve o tarihler...
PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ BELLİ OLDU
Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre bu yıl kış öncesi son ılık günler 1-10 Kasım veya 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanacak.
Yurt genelinde yaklaşık 10 gün boyunca etkili olması beklenen Pastırma Sıcakları, kış soğukları bastırmadan önce açık ve güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlere son bir fırsat sunacak.
Bu süreçte gündüz sıcaklıkları belirgin şekilde yükselirken, geceleri ise mevsim gereği ayaz ve serin hava etkisini hissettirmeye devam edecek.
İSMİN ARKASINDAKİ KÖKLÜ GELENEK
Bu özel meteorolojik döneme "pastırma sıcakları" denmesinin arkasında asırlık geleneksel üretim süreçleri yatıyor. Pastırma imalatında etlerin açık havada, gündüz güneşinde kuruması ve gece ayazında sertleşmesi gerekiyor.
Gündüzleri ılık, geceleri ise soğuk geçen bu 10 günlük iklim dengesi, tarih boyunca pastırma yapımına en ideal şartları sunduğu için bu günler geleneksel olarak bu isimle anılıyor.
BİLİMSEL OLARAK PASTIRMA YAZI NASIL OLUŞUR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kaynaklarında ve meteoroloji literatüründe "Pastırma Yazı", kutupsal kökenli alçak basınç merkezlerinin geri çekilmesi ve bölgeye yüksek basınç merkezinin yerleşmesiyle açıklanır:
SAKİN HAVA VE SİS
Yüksek basınç (antisisklon) alanlarında hava hareketi aşağı yönlüdür. Bu durum bulut oluşumunu engeller ve gökyüzünün tamamen açık kalmasını sağlar. Ayrıca rüzgarın oldukça zayıf esmesi nedeniyle sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus olayları görülür.
SICAKLIK FARKI (GECE VE GÜNDÜZ)
Gündüz Güneş ışınları yeryüzünü doğrudan ısıtırken, gece bulut örtüsü olmadığı için ısı hızla uzaya kaçar (radyasyonel soğuma). Bu nedenle gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı 15-20 dereceye kadar çıkabilir.