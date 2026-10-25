ŞOK ÜRÜNLERİ BURADA |Aktüel Ürünler Kataloğu 25-26-27 Ekim

Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Hot Wheels Tekli Araba 129 TL
Hot Wheels Taşıyıcı Şehir Seti 499 TL
Oto Çekici Seti 250 TL
Kuromi / Hello Kitty Pırpır Uçak 250 TL
Tekli Karakter Araba 499 TL
Gokidy Oyun Evi Dişçi Seti 999 TL
Lahana Bebek 699 TL
Dart 450 TL
Yapıştır Tasarla Kitap Çeşitleri 125 TL
Uzaktan Kumandalı Grafiti Jip 599 TL
Çek Bırak Nostaljik Metal Araba 199 TL
Oyuncak Karavan 350 TL
Blok Çiçek Çeşitleri 150 TL
Dağılan Araç 150 TL
Sürtmeli Hareketli Dragon Araçlar 199 TL
Klasik Motosiklet 150 TL
Sesli Işıklı Mikrofon 199 TL
Paşabahçe Bouquet Cam Kase Seti 6'lı 275 TL
Petite Patisserie Cam Servis Tabağı 175 TL
Borcam Kapaklı Dikdörtgen Fırın Tepkisi 325 TL
Borcam Kulplu Yuvarlak Fırın Tepkisi 250 TL
Borcam Borosilikat Cam Renkli Kulplu Çay Bardağı Seti 225 TL
Borosilikat Cam Süzgeçli Demlik 425 TL
Hascevher Demlikli Çaydanlık 1.490 TL
Borosilikat Cam Magnolia Kase Seti 225 TL
Borosilikat Cam Latte Seti 225 TL
Renkli Cam Termos 325 TL
Gold Metal Sunum Tepkisi Çeşitleri 50 TL
Rooc Kristal Pasta Seti 175 TL
Sos Şişesi Çeşitleri 39,50 TL
Sos Şişesi 700 ml 50 TL
Un Eleği 100 TL
Columbia Crestwood Kadın Ayakkabı Bej 4.499 TL
Columbia Drainmaker Xtr Ayakkabı Kadın Ekru/Mavi/Siyah 4.999 TL
Columbia Crestwood Ayakkabı Kahverengi/Lacivert/Siyah/Koyu Gri 5.499 TL
Columbia Strata Trail Low WP Ayakkabı Gri-Bej 5.999 TL
Columbia Terrastride Aro Ayakkabı Kadın Bej/Beyaz 4.999 TL
Columbia Terrastride Aro Ayakkabı Erkek Gri/Beyaz 4.999 TL
Columbia Drainmaker Xtr Ayakkabı Erkek Siyah/Bej 5.499 TL
Columbia Benson Crz Ayakkabı Erkek Beyaz/Siyah 4.999 TL
Columbia Konos Trs Outdry Ayakkabı Kadın Mavi 5.799 TL
Columbia Vertisol Trail Ayakkabı Erkek Bej 5.999 TL
Columbia Voyager Flx Ayakkabı Erkek Beyaz 5.999 TL
Columbia Vertisol Trail Ayakkabı Kadın Ekru 4.999 TL
Columbia Bahama X Relaxed Ayakkabı Erkek Gri/Kahverengi 4.999 TL
Columbia Bethany Crz Ayakkabı Kadın Beyaz 4.999 TL