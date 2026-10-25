Tarım Kredi fırsatlarla dolu! 25-26 Ekim 2026 Tarım Kredi indirimleri

20-26 Ekim Tarım Kredi markette hafta hangi ürünler var?
Tarım Kredi markette mutfak ihtiyaçlarından temizlik alışverişine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Sucuk, peynir ve pirinç gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra bebek bezleri, deterjanlar ve buzdolabı poşetleri de haftanın ürün listesinde yer alıyor.
TARIM KREDİ AKTÜEL 20-26 EKİM İNDİRİMLERİ
Osmancık pirinç: 389 TL
Tam yağlı taze kaşar peyniri: 459 TL
Çay: 849 TL
Pilavlık bulgur: 189 TL
Kırmızı mercimek: 215 TL
Yarım yağlı yoğurt: 145 TL
Piliç nugget: 169 TL
Doğal maden suyu: 99 TL
Çamaşır deterjanı: 429 TL
Bambu özlü kağıt havlu: 209,90 TL
TARIM KREDİ AKTÜEL 20-26 EKİM İNDİRİMLERİ
Bebek bezi çeşitleri: 379 TL
Süzme peynir: 229 TL
Milföy hamuru: 155 TL
Siyah zeytin: 165 TL
Tereyağı: 389 TL
Sıvı çamaşır deterjanı: 249,90 TL
Üzüm pekmezi: 189,90 TL
Buzdolabı poşeti: 69,90 TL