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Haberler Yaşam Tarım Kredi fırsatlarla dolu! 25-26 Ekim 2026 Tarım Kredi indirimleri

Tarım Kredi fırsatlarla dolu! 25-26 Ekim 2026 Tarım Kredi indirimleri

Vatandaşlar Tarım Kredi'nin 20-26 Ekim tarihleri arasında geçerli kampanyalarına göz atıyor. Yeni haftayla birlikte satışa sunulan ürünleri ve etiket fiyatlarını incelemek isteyenler, Tarım Kredi aktüel kataloğun ayrıntılarını araştırıyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

20-26 Ekim Tarım Kredi markette hafta hangi ürünler var?

Tarım Kredi markette mutfak ihtiyaçlarından temizlik alışverişine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Sucuk, peynir ve pirinç gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra bebek bezleri, deterjanlar ve buzdolabı poşetleri de haftanın ürün listesinde yer alıyor.

TARIM KREDİ AKTÜEL 20-26 EKİM İNDİRİMLERİ

Osmancık pirinç: 389 TL

Tam yağlı taze kaşar peyniri: 459 TL

Çay: 849 TL

Pilavlık bulgur: 189 TL

Kırmızı mercimek: 215 TL

Yarım yağlı yoğurt: 145 TL

Piliç nugget: 169 TL

Doğal maden suyu: 99 TL

Çamaşır deterjanı: 429 TL

Bambu özlü kağıt havlu: 209,90 TL

TARIM KREDİ AKTÜEL 20-26 EKİM İNDİRİMLERİ

Bebek bezi çeşitleri: 379 TL

Süzme peynir: 229 TL

Milföy hamuru: 155 TL

Siyah zeytin: 165 TL

Tereyağı: 389 TL

Sıvı çamaşır deterjanı: 249,90 TL

Üzüm pekmezi: 189,90 TL

Buzdolabı poşeti: 69,90 TL

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