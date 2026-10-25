Tarım Kredi fırsatlarla dolu! 25-26 Ekim 2026 Tarım Kredi indirimleri

20-26 Ekim Tarım Kredi markette hafta hangi ürünler var?

Tarım Kredi markette mutfak ihtiyaçlarından temizlik alışverişine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Sucuk, peynir ve pirinç gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra bebek bezleri, deterjanlar ve buzdolabı poşetleri de haftanın ürün listesinde yer alıyor.