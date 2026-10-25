Uzman uyardı: Havalı görünmek için canınızdan olmayın! Gençlerin elinden düşmeyen tehlike | Uzmanlar Yeni Asır'a anlattı...

C ebe sığıyor, kolay taşınıyor, meyveli kokusuyla zararsızmış izlenimi verebiliyor. Gençlerin arasında "puf" adıyla bilinen elektronik sigaralar, kimi zaman merakla, kimi zaman arkadaş çevresine uyum sağlamak için kullanılmaya başlanıyor. Ancak bu cihazlardan solunan karışım, yalnızca su buharından oluşmuyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Barış Yanık ve Klinik Psikolog Senem Kadıoğlu, elektronik sigaranın sağlık üzerindeki etkilerini ve gençleri kullanıma yönelten nedenleri Yeni Asır 'a anlattı.

BİR BABANIN ACI UYARISI Yazar Cem Akaş 'ın 19 yaşındaki oğlu Can'ı kaybetmesinin ardından yaptığı açıklama da elektronik sigaranın zararlarını yeniden gündeme taşıdı. Oğlunun ölümünden elektronik sigarayı sorumlu tutan Akaş, bu ürünlerin tehlikesini daha önce yeterince ciddiye almamış olmanın acısını dile getirdi. Yanık ise bir gencin ani ölümünü doğrudan elektronik sigaraya bağlamanın, tıbbi bulgular değerlendirilmeden mümkün olmadığını belirtti. Altta yatan başka hastalıkların da araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Elektronik sigaranın kalp açısından masum kabul edilemeyeceğini söyleyen Yanık, kalp hızını ve tansiyonu yükseltebildiğini belirti. Bu değişikliklerin kalbin iş yükünü artırabileceğini, ritim bozukluklarını ve yatkınlığı bulunan kişilerde kalp krizini tetikleyebileceğini ifade etti.

ÇARPINTI VE RİTM SORUNU

Riskin yalnızca nikotinden kaynaklanmadığını vurgulayan Yanık, cihazın ısıtıcı bileşenlerinden kaynaklanabilen metallerin ve sıvının ısıtılması sırasında oluşabilen toksik maddelerin de solunan karışıma katılabileceğini anlattı. Puf olarak adlandırılan ürünlerin de elektronik sigara olduğunu belirten Yanık, cihazların sıvıyı ısıtıp aerosol oluşturduğunu anlattı. Havada asılı çok küçük damlacık ve parçacıklardan oluşan bu karışımın nikotin, aroma maddeleri, akciğerlerin derinlerine ulaşabilen ince parçacıklar ve cihazın ısıtıcı bölümünden kaynaklanabilen metaller içerebildiğini söyledi. Yanık, bu nedenle solunan karışımın yalnızca su buharı olarak görülemeyeceğini vurguladı. İçeriğin ve maruziyetin kullanılan ürüne göre değişmesinin de güvenli olduğu anlamına gelmediğini belirtti. Ciddi bir akciğer sorunu gelişmesi için mutlaka yıllarca kullanım gerekmediğini belirten Yanık, elektronik sigara kullanımıyla ilişkili, hastaneye yatış ve solunum desteği gerektirebilen akut akciğer hasarı vakalarının bildirildiğini anlattı.