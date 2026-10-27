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Haberler Yaşam 2026 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 EKİM SALI |Sağanak yağış barajları dolduruyor! Ömerli, Darlık, Terkos, Alibey...

2026 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 EKİM SALI |Sağanak yağış barajları dolduruyor! Ömerli, Darlık, Terkos, Alibey...

Yağış geldi, gözler İSKİ’nin haritasına kilitlendi: İstanbul barajları ne durumda? Açıklanan veriler kent genelinde yüzde 50 sınırının aşıldığını gösterse de tablonun arkasındaki tehlike dikkat çekti! En dolu baraj ile adeta kuruyan baraj arasındaki fark pes dedirtti. İşte 27 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranları ve su seviyesinde son durum...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları 27 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla belli oldu. İSKİ'nin yayınladığı son rapora göre barajlardaki genel su seviyesi %52,77 bandında seyrederken; Darlık Barajı %88,56 ile en yüksek doluluğa ulaşan baraj oldu.

27 Ekim 2026 güncel İSKİ baraj verileri ve barajlardaki son durum...

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 26 Ekim tarihli resmi ölçümünde İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şöyle kaydedildi:

Darlık: %88,56

Ömerli: %77,16

Elmalı: %73,98

Alibey: %73,37

Istrancalar: %48,61

Terkos: %36,98

Sazlıdere: %32,64

Büyükçekmece: %30,85

Kazandere: %5,08

Pabuçdere: %2,98

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