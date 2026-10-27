2026 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 EKİM SALI |Sağanak yağış barajları dolduruyor! Ömerli, Darlık, Terkos, Alibey...

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları 27 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla belli oldu. İSKİ'nin yayınladığı son rapora göre barajlardaki genel su seviyesi %52,77 bandında seyrederken; Darlık Barajı %88,56 ile en yüksek doluluğa ulaşan baraj oldu.
27 Ekim 2026 güncel İSKİ baraj verileri ve barajlardaki son durum...
İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin 26 Ekim tarihli resmi ölçümünde İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şöyle kaydedildi:
Darlık: %88,56
Ömerli: %77,16
Elmalı: %73,98
Alibey: %73,37
Istrancalar: %48,61
Terkos: %36,98
Sazlıdere: %32,64
Büyükçekmece: %30,85
Kazandere: %5,08
Pabuçdere: %2,98