ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA |2026 Kasım celbi e-Devlet sorgulama ekranı

5 Kasım Perşembe: Yedek subay, yedek astsubay adayları ve 1. grup erler

2026 Kasım celbi sevk tarihleri şöyle:

Sınıflandırma sonucunda görev yerini öğrenen yükümlüler için bir sonraki aşama birliklerine katılmak olacak. MSB'nin asker alma takvimine göre kasım celbi sevk işlemleri üç ayrı grup halinde gerçekleştirilecek.

KASIM 2026 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

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KASIM CELBİ SEVK BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINACAK?

MSB'nin açıklamasına göre sevk belgeleri, belirlenen sevk tarihinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alınabilecek.

Birliğine teslim olmaya hazırlanan vatandaşların belgelerinde yer alan katılış tarihi ve yol süresini dikkate alması gerekiyor. Sevk belgesini almayan ya da geçerli mazereti olmadan belirtilen süre içerisinde birliğine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi uygulanabilecek.