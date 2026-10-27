ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA |2026 Kasım celbi e-Devlet sorgulama ekranı

Yoklama ve askerlik hizmet tercihi süreçlerini tamamlayan binlerce gencin merakla beklediği o an geldi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kasım celbi sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden erişime açtı. Birlik bilgileri, eğitim merkezleri ve sevk tarihleri netleşirken e-Devlet sorgulama ekranında büyük yoğunluk yaşanıyor.
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celbi kapsamında vatani görevini yerine getirecek yükümlüler için beklenen sonuç günü geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yayımladığı takvime göre 2026 Kasım celbi askerlik yerleri 27 Ekim Salı günü duyurulacak. Bakanlık, sonuçların e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması aracılığıyla öğrenilebileceğini bildirdi.
2026 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Askerlik görevini yapacağı şehri ve birliği öğrenmek isteyen yükümlüler, sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden kontrol edebilecek. turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapıldıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın Askerliğim hizmetinden sınıflandırma bilgilerine ulaşılabilecek.
E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
KASIM 2026 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?
Sınıflandırma sonucunda görev yerini öğrenen yükümlüler için bir sonraki aşama birliklerine katılmak olacak. MSB'nin asker alma takvimine göre kasım celbi sevk işlemleri üç ayrı grup halinde gerçekleştirilecek.
2026 Kasım celbi sevk tarihleri şöyle:
5 Kasım Perşembe: Yedek subay, yedek astsubay adayları ve 1. grup erler
3 Aralık Perşembe: 2. grup erler
7 Ocak Perşembe: 3. grup erler
MSB SINIFLANDIRMA DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!
KASIM CELBİ SEVK BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINACAK?
MSB'nin açıklamasına göre sevk belgeleri, belirlenen sevk tarihinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alınabilecek.
Birliğine teslim olmaya hazırlanan vatandaşların belgelerinde yer alan katılış tarihi ve yol süresini dikkate alması gerekiyor. Sevk belgesini almayan ya da geçerli mazereti olmadan belirtilen süre içerisinde birliğine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi uygulanabilecek.