BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | İstanbul'da okullar tatil mi edildi? 27 Ekim Salı günü okullar tatil mi?

İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Öğrenciler ve veliler, 27 Ekim Salı günü İstanbul'da eğitime ara verilip verilmediğini araştırıyor. Peki, bugün okullar tatil mi, İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar...
İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği tarafından 27 Ekim 2026 Salı günüyle ilgili bir tatil açıklaması henüz yapılmadı.
İstanbul'da bugün yaşanacak yoğun yağış sebebiyle valilik tarafından sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi uyarılar yapıldı fakat okulların tatil olmasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Buna göre; Okullar İstanbul'da 27 Ekim tarihinde eğitim öğretime devam edecek.