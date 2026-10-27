Haberler Yaşam BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | İstanbul'da okullar tatil mi edildi? 27 Ekim Salı günü okullar tatil mi? BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | İstanbul'da okullar tatil mi edildi? 27 Ekim Salı günü okullar tatil mi? İstanbul’da etkili olan yoğun sağanak yağışın ardından gözler okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. 27 Ekim Salı günü için İstanbul Valiliği’nden tatil kararı gelip gelmediği öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün İstanbul’da okullar tatil mi, dersler iptal edildi mi? İşte son dakika gelişmeleri ve Valilikten yapılan açıklamalar... HABER MERKEZİ









İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Öğrenciler ve veliler, 27 Ekim Salı günü İstanbul'da eğitime ara verilip verilmediğini araştırıyor. Peki, bugün okullar tatil mi, İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliği tarafından 27 Ekim 2026 Salı günüyle ilgili bir tatil açıklaması henüz yapılmadı.