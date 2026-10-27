İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI İSKİ 27 EKİM SALI |Sağanak yağış barajları dolduruyor! Ömerli, Darlık, Terkos, Alibey...

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları 27 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla belli oldu. İSKİ'nin yayınladığı son rapora göre barajlardaki genel su seviyesi %52,77 bandında seyrederken; Darlık Barajı %88,56 ile en yüksek doluluğa ulaşan baraj oldu.