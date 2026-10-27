İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI İSKİ 27 EKİM SALI |Sağanak yağış barajları dolduruyor! Ömerli, Darlık, Terkos, Alibey...

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları 27 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla belli oldu. İSKİ'nin yayınladığı son rapora göre barajlardaki genel su seviyesi %52,77 bandında seyrederken; Darlık Barajı %88,56 ile en yüksek doluluğa ulaşan baraj oldu.
27 Ekim 2026 güncel İSKİ baraj verileri ve barajlardaki son durum...
İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin 27 Ekim tarihli resmi ölçümünde İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şöyle kaydedildi:
Alibey Barajı yüzde 72.6
Büyükçekmece Barajı yüzde 31.19
Darlık Barajı yüzde 89.42
Elmalı Barajı yüzde 65.35
Istrancalar Barajı yüzde 45.82
Kazandere Barajı yüzde 4.73
Pabuçdere Barajı yüzde 2.91
Sazlıdere Barajı yüzde 32.83
Terkos Barajı yüzde 37.3
Ömerli Barajı yüzde 77.47