MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU? | MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim MasterChef Türkiye...

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takım kaptanlarını belirlemek için 26 Ekim Pazartesi akşamı kıyasıya bir mücadele yaşandı. Mavi takım kaptanlığı için yarışan isimler, şeflerin beğenisini kazanmak üzere hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda kaptanlık koltuğuna oturan yarışmacı ve takımların yeni liderleri merak konusu oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...