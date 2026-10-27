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MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU? | MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim MasterChef Türkiye...

MasterChef Türkiye’de 26 Ekim 2026 Pazartesi akşamı haftanın ilk kaptanlık oyunu oynandı. Şeflerin değerlendirmesiyle mavi takım kaptanı belli olurken gözler, kırmızı takım kaptanını belirleyecek düelloya çevrildi. Peki, kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte gecenin merak edilen detayları...

HABER MERKEZİ

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MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takım kaptanlarını belirlemek için 26 Ekim Pazartesi akşamı kıyasıya bir mücadele yaşandı. Mavi takım kaptanlığı için yarışan isimler, şeflerin beğenisini kazanmak üzere hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda kaptanlık koltuğuna oturan yarışmacı ve takımların yeni liderleri merak konusu oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 26 EKİM?

MasterChef Türkiye'nin 26 Ekim Pazartesi akşamı oynanan kaptanlık oyununu Kübra kazandı.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

26 Ekim 2026 tarihli MasterChef kaptanlık oyununda mavi takım kaptanlığını Kübra kazandı.



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef Türkiye'de mavi takım kaptanı, karşısında mücadele edecek kırmızı takım kaptanı Hasan Alp oldu.



MASTERCHEF YENİ HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM

Kübra

Burçin

Tolga

Eyüpcan

Bahar

Nilay

Şadi

Ayşe

KIRMIZI TAKIM

Hasanalp

Muhammed

Şükran

Nurten

Enes

Armağan

Tolgahan

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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