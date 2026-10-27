Müge Anlı'da 18 yıllık düğüm çözüldü! Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasının kim olduğu ortaya çıktı!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haftalardır gündemde olan Hamid Yorulmaz dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığıyla mücadele eden ve kök hücre nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid'in beklediği DNA testi sonuçlandı.