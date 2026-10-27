Müge Anlı'da 18 yıllık düğüm çözüldü! Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasının kim olduğu ortaya çıktı!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haftalardır gündemde olan Hamid Yorulmaz dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığıyla mücadele eden ve kök hücre nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid'in beklediği DNA testi sonuçlandı.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Hamid'in biyolojik babasının kim olduğu sorusuna yanıt verdi.
ANNESİNİN İŞARET ETTİĞİ KİŞİ BİYOLOJİK BABASI ÇIKTI
Hamid'in annesi Nihal Beyit, cezaevine girmeden önce oğlunun biyolojik babası olabileceğini düşündüğü kişinin ismini vermişti. Söz konusu kişinin, Beyit'in kız kardeşinin komşusu olduğu belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında farklı kişilerden de DNA örnekleri alınırken, Adli Tıp Kurumunun hazırladığı raporun ardından beklenen sonuç açıklandı. Müge Anlı, canlı yayında Nihal Beyit'in işaret ettiği kişinin Hamid'in biyolojik babası olduğunun kesinleştiğini duyurdu.
HAMİD DAHA ÖNCE BİYOLOJİK BABASI OLDUĞU BELİRTİLEN KİŞİYLE TANIŞMIŞTI
DNA sonucu açıklanmadan önce Hamid, programda biyolojik babası olduğu öne sürülen kişiyle bir araya gelmişti. Görüşme sırasında söz konusu kişi, Hamid'in sağlık sorunları konusunda kendisine koşulsuz destek olacağını ifade etmişti.
MÜGE ANLI'DAN DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK YORUMU
Programda Hamid'in biyolojik babasının fotoğrafı da gösterildi. İki isim arasındaki fiziksel benzerliğe dikkat çeken Müge Anlı, "Yayına veremiyorum ama bu kadar benzerlik olmaz. Hık demiş burnundan düşmüş" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.
Hamid'in biyolojik babasının belirlenmesiyle dosyada önemli bir aşama geride kalırken, genç adamın talasemi tedavisi ve ihtiyaç duyduğu kök hücre nakli sürecindeki gelişmeler de merak konusu oldu.