SON DAKİKA: Antalya'da hortum faciası! Saniyeler içinde yerle bir etti! 4 işçi hayatını kaybetti

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

2 işçi olay yerinde hayatını kaybederken, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 işçi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 işçinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.