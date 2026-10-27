SON DAKİKA: Antalya'da hortum faciası! Saniyeler içinde yerle bir etti! 4 işçi hayatını kaybetti

Dün gece saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana gelen olayda ortaya çıkan hortum, şantiyede işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
2 işçi olay yerinde hayatını kaybederken, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 işçi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 işçinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.
O ANLAR KAN DONDURDU!
Şantiye alanını adeta kasıp kavuran ve konteynerleri paramparça eden hortumun, öncesinde Kepez Belediyesine ait seyir terasındaki dinleme tesisini vurduğu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tesiste görevli personel tarafından çekilen görüntülerde hortumun alandaki masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerini savurduğu anlar ve personelin yaşadığı panik görüntülere yansıdı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunduğu kentte yaşanan facianın ardından soruşturma başlatıldı.
Olayın ardından aralarında müteahhit ve şantiye şefinin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.