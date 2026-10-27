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TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU 27 EKIM - 2 KASIM | Raflarda indirim başladı: Elektrikli ısıtıcı, battaniyeler...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nin 27 Ekim-2 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın indirimli ürünleri arasında ısıtıcılar, battaniyeler ve mutfak gereçleri dikkat çekerken, kış hazırlığı yapmak isteyen tüketiciler uygun fiyatlı seçeneklere yöneldi. İşte 27 Ekim-2 Kasım Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aktüel kataloğu...

HABER MERKEZİ

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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 27 Ekim-2 Kasım 2026 dönemine özel aktüel ürünler belli oldu. Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte ısıtıcı ve battaniye gibi kışlık ürünler ön plana çıkarken, mutfak gereçleri de haftanın dikkat çeken fırsatları arasında yer aldı. İşte 27 Ekim-2 Kasım Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aktüel kataloğu...

27 EKİM-2 KASIM TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ AKTÜEL KATALOĞU

Elektrikli yatay ısıtıcı: 899 TL

Çift kişilik battaniye: 349,90 TL

Fındık ezmesi: 179,90 TL

Tam yağlı tost peyniri: 175,00 TL

Dana kasap sucuk: 399,00 TL

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