TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU 27 EKIM - 2 KASIM | Raflarda indirim başladı: Elektrikli ısıtıcı, battaniyeler...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 27 Ekim-2 Kasım 2026 dönemine özel aktüel ürünler belli oldu. Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte ısıtıcı ve battaniye gibi kışlık ürünler ön plana çıkarken, mutfak gereçleri de haftanın dikkat çeken fırsatları arasında yer aldı. İşte 27 Ekim-2 Kasım Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aktüel kataloğu...