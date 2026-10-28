A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 EKİM | ALDIN ALDIN: İNDİRİMLİ ÜRÜNLER RAFLARDA: TELEVİZYON, BEYAZ EŞYA...

A101, 29 Ekim 2026 Perşembe aktüel kataloğuyla Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli ürünlerini duyurdu. Olta kamışı 1.369 TL, olta makinesi 1.449 TL, portatif kamp ocağı 1.299 TL ve kamp sobası 579 TL fiyatla satışa sunulacak. Televizyon ve beyaz eşya seçeneklerinin de bulunduğu katalogda bu hafta hangi ürünler var? İşte A101'in güncel aktüel ürünleri ve fiyat listesi…
A101 AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ 29 EKİM - 4 KASIM 2026
65 inç 4K Whale QLED TV (Dahili Wi-Fi, 3x HDMI, 4K Ultra HD): 27.499 TL
55 inç 4K Ultra HD Android WhaleOS 10 QLED TV (Dahili Wi-Fi, 3x HDMI, HDR10): 22.999 TL
55 inç 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV (Dahili Wi-Fi, 3x HDMI, 4K Ultra HD): 28.999 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi (12 kişilik kapasite): 14.999 TL
9 KG Çamaşır Makinesi (Sessiz inverter motor, 15 program): 18.999 TL
No-Frost Buzdolabı (427 L net hacim): 28.999 TL
Dijital Mikrodalga Fırın (Dokunmatik dijital ekran, buz çözme, çocuk kilidi): 3.499 TL
Tost Makinesi (Çıkarılabilir döküm plakalar, 180 derece açılabilen ızgara alanı): 2.999 TL
Elektrikli Çelik Çay Makinesi (1.8 L su ısıtıcı kapasitesi, 0.8 L demlik kapasitesi): 1.699 TL
Doğrayıcı (2 bıçaklı): 1.299 TL
El Mikseri: 449 TL
Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet (27 km/saat azami hız, 52 km menzil, ön/arka süspansiyon): 24.990 TL
Elektrikli Motorlu Bisiklet (220 W azami net güç, 48 V 14 Ah batarya, 40 km menzil): 22.990 TL
Çantalı Portatif Ocak: 1.299 TL
Gaz Kartuşu 450 g: 279 TL
Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti (Paslanmaz krom-nikel kaplama): 529 TL
Çakmaklı Kartuş Pürmüz Seti: 469 TL
USB Şarjlı El Feneri: 149 TL
LED'li Kafa Lambası: 109 TL
Dedantörlü Kamp Sobası (Standart dar girişli piknik tüpleri ile çalışır): 579 TL
Olta Kamışı (12 kg Kaldırma Ağırlıklı - 420 cm): 1.369 TL
Olta Kamışı (8 kg Kaldırma Ağırlıklı - 420 cm): 929 TL
Olta Seti (300 cm olta kamışı, makara ve misina dahil): 549 TL
Olta Makinesi (20 kg Drag Gücü): 1.449 TL
Olta Makinesi (10 kg Drag Gücü): 1.369 TL
Su Bardağı 3'lü: 219 TL
Kristal Kaşık 12'li / Çay Tabağı 6'lı: 59,50 TL
Çelik Termos (2 L): 799 TL
2 Kişilik Porselen Fincan Takımı (4 parça): 379 TL
Pipetli Çelik Termos: 399 TL
Figürlü Silikon Spatula: 119 TL
Erkek Ekose Pijama Takımı (S-M / L-XL): 499 TL
Kalpli Kadın Pijama Takımı (S-M / L-XL): 499 TL
Erkek Büyük Beden Oduncu Gömlek (XL-2XL-3XL): 499 TL
Erkek Fermuarlı Ceket (M-L-XL): 499 TL
Koltuk Örtüsü: 199 TL
Oyuncak Sürpriz Yumurta: 145 TL
Oyuncak Toy Story Figürleri: 349 TL
Sesli Çılgın Araçlar Otomobil/Jip: 249 TL
Oyuncak 3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma Seti (Pilli matkap dahil): 599 TL