A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 EKİM | ALDIN ALDIN: İNDİRİMLİ ÜRÜNLER RAFLARDA: TELEVİZYON, BEYAZ EŞYA...

A101, 29 Ekim 2026 Perşembe aktüel kataloğuyla Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli ürünlerini duyurdu. Olta kamışı 1.369 TL, olta makinesi 1.449 TL, portatif kamp ocağı 1.299 TL ve kamp sobası 579 TL fiyatla satışa sunulacak. Televizyon ve beyaz eşya seçeneklerinin de bulunduğu katalogda bu hafta hangi ürünler var? İşte A101'in güncel aktüel ürünleri ve fiyat listesi…