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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 EKİM | ALDIN ALDIN: İNDİRİMLİ ÜRÜNLER RAFLARDA: TELEVİZYON, BEYAZ EŞYA...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 EKİM | ALDIN ALDIN: İNDİRİMLİ ÜRÜNLER RAFLARDA: TELEVİZYON, BEYAZ EŞYA...

29 Ekim 2026 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Cumhuriyet Bayramı’na özel indirimlerle olta kamışı, olta makinesi, kamp ocağı, kamp sobası, gaz kartuşu, televizyon ve beyaz eşya gibi birçok ürün A101 raflarında yerini alıyor. İşte A101 29 Ekim aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler, indirimli fiyatları ve tüm detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

A101, 29 Ekim 2026 Perşembe aktüel kataloğuyla Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli ürünlerini duyurdu. Olta kamışı 1.369 TL, olta makinesi 1.449 TL, portatif kamp ocağı 1.299 TL ve kamp sobası 579 TL fiyatla satışa sunulacak. Televizyon ve beyaz eşya seçeneklerinin de bulunduğu katalogda bu hafta hangi ürünler var? İşte A101'in güncel aktüel ürünleri ve fiyat listesi…

A101 AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ 29 EKİM - 4 KASIM 2026

65 inç 4K Whale QLED TV (Dahili Wi-Fi, 3x HDMI, 4K Ultra HD): 27.499 TL

55 inç 4K Ultra HD Android WhaleOS 10 QLED TV (Dahili Wi-Fi, 3x HDMI, HDR10): 22.999 TL

55 inç 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV (Dahili Wi-Fi, 3x HDMI, 4K Ultra HD): 28.999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi (12 kişilik kapasite): 14.999 TL

9 KG Çamaşır Makinesi (Sessiz inverter motor, 15 program): 18.999 TL

No-Frost Buzdolabı (427 L net hacim): 28.999 TL

Dijital Mikrodalga Fırın (Dokunmatik dijital ekran, buz çözme, çocuk kilidi): 3.499 TL

Tost Makinesi (Çıkarılabilir döküm plakalar, 180 derece açılabilen ızgara alanı): 2.999 TL

Elektrikli Çelik Çay Makinesi (1.8 L su ısıtıcı kapasitesi, 0.8 L demlik kapasitesi): 1.699 TL

Doğrayıcı (2 bıçaklı): 1.299 TL

El Mikseri: 449 TL

Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet (27 km/saat azami hız, 52 km menzil, ön/arka süspansiyon): 24.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet (220 W azami net güç, 48 V 14 Ah batarya, 40 km menzil): 22.990 TL

Çantalı Portatif Ocak: 1.299 TL

Gaz Kartuşu 450 g: 279 TL

Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti (Paslanmaz krom-nikel kaplama): 529 TL

Çakmaklı Kartuş Pürmüz Seti: 469 TL

USB Şarjlı El Feneri: 149 TL

LED'li Kafa Lambası: 109 TL

Dedantörlü Kamp Sobası (Standart dar girişli piknik tüpleri ile çalışır): 579 TL

Olta Kamışı (12 kg Kaldırma Ağırlıklı - 420 cm): 1.369 TL

Olta Kamışı (8 kg Kaldırma Ağırlıklı - 420 cm): 929 TL

Olta Seti (300 cm olta kamışı, makara ve misina dahil): 549 TL

Olta Makinesi (20 kg Drag Gücü): 1.449 TL

Olta Makinesi (10 kg Drag Gücü): 1.369 TL

Su Bardağı 3'lü: 219 TL

Kristal Kaşık 12'li / Çay Tabağı 6'lı: 59,50 TL

Çelik Termos (2 L): 799 TL

2 Kişilik Porselen Fincan Takımı (4 parça): 379 TL

Pipetli Çelik Termos: 399 TL

Figürlü Silikon Spatula: 119 TL

Erkek Ekose Pijama Takımı (S-M / L-XL): 499 TL

Kalpli Kadın Pijama Takımı (S-M / L-XL): 499 TL

Erkek Büyük Beden Oduncu Gömlek (XL-2XL-3XL): 499 TL

Erkek Fermuarlı Ceket (M-L-XL): 499 TL

Koltuk Örtüsü: 199 TL

Oyuncak Sürpriz Yumurta: 145 TL

Oyuncak Toy Story Figürleri: 349 TL

Sesli Çılgın Araçlar Otomobil/Jip: 249 TL

Oyuncak 3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma Seti (Pilli matkap dahil): 599 TL

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