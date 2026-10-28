TARIM KREDİ AKTÜEL 2 KASIM | İndirimler raflarda: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Isıtıcı, battaniye...

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 2 Kasım itibarıyla satışa sunulması beklenen aktüel ürünler merak konusu oldu. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri takip eden vatandaşlar, yeni kataloğu inceleyerek haftanın indirimlerini ve alışverişte öne çıkan fırsatları araştırıyor. İşte 2 Kasım Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu…
TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLERİ 2 KASIM
Elektrikli yatay ısıtıcı: 899 TL
Çift kişilik battaniye: 349,90 TL
Çiçek balı: 189,90 TL
Fındık ezmesi: 179,90 TL
Dana kasap sucuk: 399,00 TL
Zeytinyağı (1 L) - 249,00 TL