TARIM KREDİ AKTÜEL 2 KASIM | İndirimler raflarda: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Isıtıcı, battaniye...

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 2 Kasım itibarıyla satışa sunulması beklenen aktüel ürünler merak konusu oldu. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri takip eden vatandaşlar, yeni kataloğu inceleyerek haftanın indirimlerini ve alışverişte öne çıkan fırsatları araştırıyor. İşte 2 Kasım Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu…