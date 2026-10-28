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TARIM KREDİ AKTÜEL 2 KASIM | İndirimler raflarda: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Isıtıcı, battaniye...

Tarım Kredi Kooperatifi’nin 2 Kasım aktüel ürünler kataloğu, indirimli fiyatları ve bütçe dostu alışveriş fırsatlarıyla gündemde. Temel gıdadan günlük ihtiyaçlara kadar pek çok üründe avantaj arayan tüketiciler, yeni haftanın fırsat ürünlerini merak ediyor. İşte 2 Kasım Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 2 Kasım itibarıyla satışa sunulması beklenen aktüel ürünler merak konusu oldu. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri takip eden vatandaşlar, yeni kataloğu inceleyerek haftanın indirimlerini ve alışverişte öne çıkan fırsatları araştırıyor. İşte 2 Kasım Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu…

TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLERİ 2 KASIM

Elektrikli yatay ısıtıcı: 899 TL

Çift kişilik battaniye: 349,90 TL

Çiçek balı: 189,90 TL

Fındık ezmesi: 179,90 TL

Dana kasap sucuk: 399,00 TL

Zeytinyağı (1 L) - 249,00 TL

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