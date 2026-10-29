30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 EKİM'DE OKULLARDA DERS İŞLENECEK Mİ? 29 EKİM TATİLİ UZADI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından milyonlarca öğrenci ve veli, 30 Ekim Cuma günü için tatil açıklamasına odaklandı. Resmi tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği gündemdeki yerini korurken, "Yarın okullar tatil mi, dersler devam edecek mi?" sorusu yanıt arıyor.
30 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin ülke genelini kapsayan resmî bir karar açıklanmadı. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde de bu tarih için genel bir tatil bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir karar alınmadığı sürece ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.
YARIN OKUL VAR MI, YOK MU?
30 Ekim Cuma günü mevcut takvime göre okullar açık olacak ve dersler normal program çerçevesinde yapılacak. Ancak olumsuz hava koşulları veya yerel gelişmeler nedeniyle valilikler tarafından il bazında farklı bir karar alınabilir. Öğrencilerin ve velilerin, kendi illerine ilişkin son dakika duyuruları valiliklerin ve il millî eğitim müdürlüklerinin resmî kanallarından takip etmesi gerekiyor.