Haberler Yaşam 30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 EKİM'DE OKULLARDA DERS İŞLENECEK Mİ? 29 EKİM TATİLİ UZADI MI? 30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 EKİM'DE OKULLARDA DERS İŞLENECEK Mİ? 29 EKİM TATİLİ UZADI MI? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından gözler 30 Ekim Cuma günü okulların durumuna çevrildi. Öğrenciler ve veliler, tatilin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceğini ve yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ekim Cuma günü okullar açık mı, tatil uzatıldı mı? İte 30 Ekim okulların güncel durumu… HABER MERKEZİ









29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından milyonlarca öğrenci ve veli, 30 Ekim Cuma günü için tatil açıklamasına odaklandı. Resmi tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği gündemdeki yerini korurken, "Yarın okullar tatil mi, dersler devam edecek mi?" sorusu yanıt arıyor.

30 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin ülke genelini kapsayan resmî bir karar açıklanmadı. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde de bu tarih için genel bir tatil bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir karar alınmadığı sürece ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.