Cuma mesajları 2026: En güzel, kısa, anlamlı, dualı ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları

RESİMLİ CUMA MESAJLARI İÇİN PAYLAŞILABİLECEK SÖZLER

Bir dua kadar yakın, bir tebessüm kadar güzel, bir umut kadar aydınlık olsun gününüz. Hayırlı Cumalar.

Cuma'nın huzuru kalbinize, rahmeti hanenize, bereketi hayatınıza dolsun.

Sevdiklerinizle sağlık ve mutluluk içinde geçireceğiniz nice güzel cumalara. Cumanız mübarek olsun.

Bugün bütün güzel dualar sizin için olsun. Rabbim gönlünüze göre değil, hakkınızda hayırlı olanı nasip etsin.