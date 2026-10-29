Haberler Yaşam DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak? DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak? DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Lisans programlarına yerleşen adaylar, kayıt sürecinde tarihleri kaçırmamak için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak, e-Devlet üzerinden elektronik kayıt nasıl yapılacak? İşte adayların merak ettiği kayıt takvimi ve başvuru detayları... HABER MERKEZİ









2026 DGS ek yerleştirme kayıtları için ÖSYM tarafından belirlenen takvim duyuruldu. Lisans programlarına yerleşen adaylar, üniversitelerin kayıt koşullarını ve e-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerin tarihlerini inceleyerek eğitimlerine başlayacakları bölüm için hazırlıklarını tamamlayabilecek.

DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt yaptıracak adaylar için takvimi duyurdu. Açıklamaya göre 2026 DGS ek yerleştirme kayıtları 3 Kasım Salı günü başlayacak ve 11 Kasım Çarşamba günü sona erecek. KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama: ÖSYM ile 2026-KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?