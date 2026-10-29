Kabak tatlısı nasıl yapılır? Lokum gibi kabak tatlısının sırrı bu püf noktalarda! Şerbeti tam kıvamında ağzınıza layık...

Not: Şeker miktarı kabağın doğal tatlılığına ve damak zevkine göre azaltılıp artırılabilir. Tahin ve ceviz servis aşamasında kullanılmalıdır. KABAK TATLISI YAPILIŞI: ADIM ADIM TARİF



YAPILIŞI



1. Kabakları hazırlayın: Bal kabağının kabuklarını dikkatlice soyun, çekirdeklerini temizleyin ve benzer kalınlıkta dilimleyin. Dilimlerin eşit olması, hepsinin aynı sürede pişmesine yardımcı olur. 2. Şekerle bekletin: Kabak dilimlerini geniş bir tencereye yerleştirin ve üzerine toz şekeri eşit şekilde serpin. Tencerenin kapağını kapatarak buzdolabında mümkünse bir gece bekletin. Zamanınız kısıtlıysa birkaç saat bekletmek de işe yarayabilir. Bu sırada kabaklar suyunu bırakacaktır. 3. Kısık ateşte pişirin: Suyunu salan kabakları ocağa alın. Önce kaynamaya başlamasını bekleyin, ardından ateşi kısın. Kabakları yaklaşık 30-45 dakika, yumuşayana kadar kontrollü biçimde pişirin. Süre, kabakların cinsine ve dilimlerin kalınlığına göre değişebilir.

4. Şerbetini kıvamlandırın: Kabaklar yumuşadığında tencerenin kapağını açın. Şerbet fazla suluysa birkaç dakika daha kontrollü şekilde pişirin. Kabakları kaşıkla karıştırmayın; parçaların dağılmaması için tencereyi hafifçe sallayın. 5. Dinlendirin ve servis edin: Tatlıyı ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın. Servis tabağına aldığınız kabakların üzerine tahin gezdirin ve ceviz serpin. Dilerseniz yanında kaymakla da servis edebilirsiniz.