Rojin Kabaiş soruşturmasında gözler o raporda: 500 kişinin DNA'sı incelendi...

500 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ KARŞILAŞTIRILDI

Soruşturmanın bir diğer önemli ayağını ise kapsamlı adli tıp ve biyolojik incelemeler oluşturuyor. Dosya kapsamında 500'e yakın kişiden DNA örneği alındığı ve bu örneklerin soruşturma dosyasında yer alan bulgularla tek tek karşılaştırıldığı aktarıldı. Hem baz istasyonu verilerinin hem de DNA sonuçlarının, ölüm olayına ilişkin akıllardaki soru işaretlerini gidermede belirleyici olması hedefleniyor.