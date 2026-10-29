Rojin Kabaiş soruşturmasında gözler o raporda: 500 kişinin DNA'sı incelendi...

Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünün aydınlatılması amacıyla kurulan özel baz ekibinin çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu ve bilirkişi raporlarının kısa sürede tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.
ÖZEL BAZ EKİBİ RAPORUNU TAMAMLIYOR
A Haber'in haberine göre şüpheli ölümün arkasındaki sır perdesini aralamak amacıyla kurulan özel baz ekibinin teknik çalışmalarında sona yaklaşıldı. Telefon ve sinyal trafiğini inceleyen ekibin hazırladığı bilirkişi raporlarının kısa süre içinde tamamlanarak dosyaya girmesi bekleniyor.
500 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ KARŞILAŞTIRILDI
Soruşturmanın bir diğer önemli ayağını ise kapsamlı adli tıp ve biyolojik incelemeler oluşturuyor. Dosya kapsamında 500'e yakın kişiden DNA örneği alındığı ve bu örneklerin soruşturma dosyasında yer alan bulgularla tek tek karşılaştırıldığı aktarıldı. Hem baz istasyonu verilerinin hem de DNA sonuçlarının, ölüm olayına ilişkin akıllardaki soru işaretlerini gidermede belirleyici olması hedefleniyor.
NE OLMUŞTU?
Rojin Kabayiş, 27 Eylül 2024 tarihinde Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu. 18 gün süren arama çalışmalarının ardından genç kızın cansız bedenine 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü kıyısında ulaşılmıştı