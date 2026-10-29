SON DAKİKA: Kapadokya'da Göreme Açıkhava Müzesi girişinde peribacası çöktü: 3 ölü var

Son dakika: Kapadokya'nın önemli turizm noktalarından Göreme Açık Hava Müzesi girişinde peribacası çöktü. Olayın ardından bölgeye acil müdahale ekipleri yönlendirilirken, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede kriz masası oluşturulurken yaralanan 3 kişinin hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kayaların altında kalan cenazelerin olduğu bilgisi edinilirken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
VALİ KÖK AÇIKLADI: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Vali Kök, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan bir toprak kayması oldu. Nevşehir ili Göreme beldesinde toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı şu an itibarıyla 2 şahsın maalesef cenazesine ulaştık, 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla olay yerinde çalışmalarına devam ediyor" dedi.
BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nevşehir'imizin merkez ilçesine bağlı Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.
CAN KAYBI ARTTI
Feci olayda can kaybı 3'e yükseldi.