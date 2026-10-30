BUGÜN HAVA NASIL? DIŞARI ÇIKMADAN ÖNCE DİKKAT: EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI! 30 EKİM HAVA DURMU İSTANBUL, İZMİR, ANKARA...

Meteoroloji, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul 'da sabah ve gece saatlerinde sağanak beklenirken Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa , Muş , Bingöl , Bitlis , Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir 'in batı kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı açıklandı.Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman etkili olacak, hangi illerde kuvvetli sağanak bekleniyor? İşte il il hava durumu...

UYARILAR

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı