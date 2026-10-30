BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 30 EKİM CUMA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ? 30 EKİM İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER TATİL Mİ EDİLDİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından 30 Ekim Cuma günü için tatil beklentisi gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci, veli ve çalışan, cuma günü okulların kapalı olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı tatili 30 Ekim'e uzatıldı mı, okullar için resmi tatil kararı alındı mı? İşte detaylar…