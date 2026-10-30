SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI 2026 | Sağlık Bakanlığı kura başvuruları ne zaman bitecek? Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 tarihinde noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Yerleştirmeler kura yöntemiyle yapılırken eczacı kadrolarında iki ayrı yerleştirme uygulanacak. Ayrıca ilan kapsamında bazı kadrolar için puanlı kura sistemi kullanılacak.

ATAMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ NE ZAMAN TESLİM EDECEK?

Kura sonucunda yerleşmeye hak kazanan adayların atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli belgeleri belirtilen süre içerisinde ilgili kurumlara ulaştırması gerekiyor. Buna göre atamaya esas belgelerin teslimi için son tarih 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00 olarak belirlendi. Adayların herhangi bir hak kaybı yaşamamak için belge teslim tarihini ve başvuru şartlarını dikkate alması gerekiyor.