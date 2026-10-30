SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI 2026 | Sağlık Bakanlığı kura başvuruları ne zaman bitecek? Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı...

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için başvuru süreci başladı. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarını kapsayan yerleştirmeler için adaylar başvurularını EKİP sistemi üzerinden yapabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 ATAMA KURASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığının yayımladığı ilana göre 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuruları 30 Ekim 2026 tarihinde başladı. Adaylar, elektronik başvurularını 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 18.00'e kadar tamamlayabilecek. Başvuru işlemleri Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacak.
HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILACAK?
Atama kurası kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. İlanda yer alan sağlık meslek grupları şöyle:
Uzman tabip
Tabip
Uzman diş tabibi
Diş tabibi
Uzman eczacı
Eczacı
İlk defa atanacak adayların yanı sıra yeniden atama talebinde bulunanlar da ilan kapsamında başvuru yapabilecek. Meslek gruplarına göre başvuru ve yerleştirme şartları farklılık gösterebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından ÖSYM veya başka bir kurum yerine Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek değerlendirme süreci kapsamında kura ön sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, sonuçlara ilişkin duyuruları Bakanlığın resmi kanalları üzerinden takip edebilecek. İtirazların değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kesin yerleştirme kurası gerçekleştirilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 tarihinde noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Yerleştirmeler kura yöntemiyle yapılırken eczacı kadrolarında iki ayrı yerleştirme uygulanacak. Ayrıca ilan kapsamında bazı kadrolar için puanlı kura sistemi kullanılacak.
ATAMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ NE ZAMAN TESLİM EDECEK?
Kura sonucunda yerleşmeye hak kazanan adayların atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli belgeleri belirtilen süre içerisinde ilgili kurumlara ulaştırması gerekiyor. Buna göre atamaya esas belgelerin teslimi için son tarih 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00 olarak belirlendi. Adayların herhangi bir hak kaybı yaşamamak için belge teslim tarihini ve başvuru şartlarını dikkate alması gerekiyor.