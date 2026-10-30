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TARIM KREDİ MARKETLERİ AKTÜEL 2 KASIM | İndirimli ürünler raflarda: 2 Kasım Tarım Kredi Kooperatifi aktüel kataloğu

2 Kasım Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Temel gıda, temizlik ve günlük ihtiyaç ürünlerinde dikkat çeken indirimler tüketicilerin ilgisini çekiyor. Peki, bu hafta hangi ürünler ne kadar indirimli? İşte bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler için 2 Kasım Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler listesi…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Tarım Kredi Kooperatifi, 2 Kasım itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünleriyle alışverişte tasarruf fırsatları sunuyor. Mutfak masraflarını azaltmak isteyenlerin merakla beklediği katalogda temel gıdadan ev ihtiyaçlarına kadar birçok ürün öne çıkıyor.

Peki, yeni haftanın indirim listesinde neler var? İşte 2 Kasım Tarım Kredi Kooperatifi güncel kataloğu ve fırsat fiyatları…

TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLERİ 2 KASIM

Elektrikli yatay ısıtıcı: 899 TL

Çift kişilik battaniye: 349,90 TL

Çift kişilik elektrikli battaniye: 659,90 TL

Saklama kabı seti: 99.90 TL

Tam yağlı tost peyniri: 175,00 TL

Çiçek balı: 189,90 TL

Fındık ezmesi: 179,90 TL

Nane: 29,90 TL

Dana kasap sucuk: 399,00 TL

Zeytinyağı (1 L) - 249,00 TL

Süzme beyaz peynir: 115,00 TL

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