TARIM KREDİ MARKETLERİ AKTÜEL 2 KASIM | İndirimli ürünler raflarda: 2 Kasım Tarım Kredi Kooperatifi aktüel kataloğu

Tarım Kredi Kooperatifi, 2 Kasım itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünleriyle alışverişte tasarruf fırsatları sunuyor. Mutfak masraflarını azaltmak isteyenlerin merakla beklediği katalogda temel gıdadan ev ihtiyaçlarına kadar birçok ürün öne çıkıyor.
Peki, yeni haftanın indirim listesinde neler var? İşte 2 Kasım Tarım Kredi Kooperatifi güncel kataloğu ve fırsat fiyatları…
TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLERİ 2 KASIM
Elektrikli yatay ısıtıcı: 899 TL
Çift kişilik battaniye: 349,90 TL
Çift kişilik elektrikli battaniye: 659,90 TL
Saklama kabı seti: 99.90 TL
Tam yağlı tost peyniri: 175,00 TL
Çiçek balı: 189,90 TL
Fındık ezmesi: 179,90 TL
Nane: 29,90 TL
Dana kasap sucuk: 399,00 TL
Zeytinyağı (1 L) - 249,00 TL
Süzme beyaz peynir: 115,00 TL