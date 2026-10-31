1 KASIM KAPALI YOLLAR | YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! YARIN İSTANBUL'DA O YOLLAR KAPALI OLACAK: 1 KASIM METROBÜS ÇALIŞACAK MI?

İstanbul 'da 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek 48. İstanbul Maratonu, kent genelinde trafik düzenlemelerini de beraberinde getirecek. Maraton kapsamında çok sayıda yol araç geçişine kapatılırken, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için belirlenen alternatif güzergâhlar da belli oldu. İşte trafiğe kapatılacak yollar ve kullanılabilecek alternatif rotalar…

İstanbul, 1 Kasım 2026 Pazar günü 48. İstanbul Maratonu'na ev sahipliği yapıyor. Asya'dan Avrupa'ya uzanan yarış parkuru nedeniyle Boğaz geçişlerinde, köprü bağlantılarında ve tarihi yarımadaya ulaşım sağlayan ana arterlerde trafik akışı geçici olarak durdurulacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıkladığı düzenleme kapsamında ilk kısıtlamalar gece saat 03.00'te başlayacak.

1 KASIM İSTANBUL'DA YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü'nde saat 06.00'da başlayacak kapanışlar nedeniyle iki yaka arasındaki ulaşımda farklı geçiş noktalarının tercih edilmesi gerekiyor. Maraton güzergahındaki bütün kısıtlamaların saat 16.00'ya kadar kaldırılması öngörülüyor.

1 KASIM AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Saat 06.00'dan itibaren kapanacak başlıca yollar ve bağlantılar şöyle:

Barbaros Bulvarı'nın ilgili bölümleri ve D-100 kuzey katılımı

Balmumcu tünel girişi ve Balmumcu Kavşağı

Çırağan Caddesi

Dolmabahçe Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi

Necatibey Caddesi

Dolmabahçe Gazhane Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Tersane Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Reşadiye Caddesi

Kennedy Caddesi

Rauf Orbay Caddesi

Ankara Caddesi

Alemdar Caddesi

Divanyolu Caddesi

Ahırkapı Caddesi

Genç Osman Caddesi

Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi

Namık Kemal Caddesi

Aksakal Sokağı

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi

Beşiktaş Meydanı, Kabataş, Fındıklı, Salı Pazarı, Tophane ve Karaköy Meydanı çevresindeki geçişler de kısıtlamalardan etkilenecek. Ayrıca Yıldız, Serencebey, Ortaköy dönüşleri, Perşembe Pazarı bağlantıları, Bankalar Caddesi girişi ve Şişhane çevresindeki bazı sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Tarihi yarımadada ise Sultanahmet ve çevresindeki yollar, yarışın bitiş bölgesinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında kapalı tutulacak.