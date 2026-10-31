1 KASIM KAPALI YOLLAR | YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! YARIN İSTANBUL'DA O YOLLAR KAPALI OLACAK: 1 KASIM METROBÜS ÇALIŞACAK MI?

İstanbul'da 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek 48. İstanbul Maratonu, kent genelinde trafik düzenlemelerini de beraberinde getirecek. Maraton kapsamında çok sayıda yol araç geçişine kapatılırken, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için belirlenen alternatif güzergâhlar da belli oldu. İşte trafiğe kapatılacak yollar ve kullanılabilecek alternatif rotalar…
1 KASIM İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
İstanbul, 1 Kasım 2026 Pazar günü 48. İstanbul Maratonu'na ev sahipliği yapıyor. Asya'dan Avrupa'ya uzanan yarış parkuru nedeniyle Boğaz geçişlerinde, köprü bağlantılarında ve tarihi yarımadaya ulaşım sağlayan ana arterlerde trafik akışı geçici olarak durdurulacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıkladığı düzenleme kapsamında ilk kısıtlamalar gece saat 03.00'te başlayacak.
1 KASIM İSTANBUL'DA YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü'nde saat 06.00'da başlayacak kapanışlar nedeniyle iki yaka arasındaki ulaşımda farklı geçiş noktalarının tercih edilmesi gerekiyor. Maraton güzergahındaki bütün kısıtlamaların saat 16.00'ya kadar kaldırılması öngörülüyor.
1 KASIM AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Saat 06.00'dan itibaren kapanacak başlıca yollar ve bağlantılar şöyle:
Barbaros Bulvarı'nın ilgili bölümleri ve D-100 kuzey katılımı
Balmumcu tünel girişi ve Balmumcu Kavşağı
Çırağan Caddesi
Dolmabahçe Caddesi
Meclis-i Mebusan Caddesi
Necatibey Caddesi
Dolmabahçe Gazhane Caddesi
Kemeraltı Caddesi
Tersane Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi
Reşadiye Caddesi
Kennedy Caddesi
Rauf Orbay Caddesi
Ankara Caddesi
Alemdar Caddesi
Divanyolu Caddesi
Ahırkapı Caddesi
Genç Osman Caddesi
Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi
Namık Kemal Caddesi
Aksakal Sokağı
Havuzlu Kavşak Alt Geçidi
Beşiktaş Meydanı, Kabataş, Fındıklı, Salı Pazarı, Tophane ve Karaköy Meydanı çevresindeki geçişler de kısıtlamalardan etkilenecek. Ayrıca Yıldız, Serencebey, Ortaköy dönüşleri, Perşembe Pazarı bağlantıları, Bankalar Caddesi girişi ve Şişhane çevresindeki bazı sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.
Tarihi yarımadada ise Sultanahmet ve çevresindeki yollar, yarışın bitiş bölgesinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında kapalı tutulacak.
1 KASIM ANADOLU YAKASI'NDA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
Maratonun başlangıç alanı Anadolu Yakası'nda bulunduğundan Altunizade, Üsküdar ve Beylerbeyi çevresindeki yollar da trafik düzenlemesine dahil edildi. Özellikle D-100 kara yoluna bağlanan bazı katılım noktalarıyla köprü istikametine çıkan güzergahlar araç geçişine kapatılacak.
Saat 06.00'dan itibaren uygulanacak başlıca kısıtlamalar şöyle:
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü'nden D-100 güney yönüne katılım
Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 güney bağlantısı
Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümü
Avrasya Tüneli D-100 kuzey yolu girişleri
Mahir İz Caddesi'nin ilgili bağlantıları
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve Akagündüz Sokağı kavşağından sonraki bağlantı
Gümüşyolu Caddesi'nin Baba Nakkaş Sokağı kesişiminden Beylerbeyi yönü
Yalıboyu Caddesi'nin Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden sonraki bölümü
Abdullahağa Caddesi'nin Kuzguncuk Caddesi ve Eski Çınar Sokağı kesişimlerinden Beylerbeyi yönü
Kısıklı Caddesi, Bağlaryolu Sokağı ve Nurbaba Sokağı kavşağından köprü istikameti
Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçiş yapacak sürücüler için Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri kullanılabilecek alternatifler arasında gösteriliyor.
İSTANBUL'DA 1 KASIM ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NERELER?
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün duyurduğu alternatif güzergahlar arasında şu yollar bulunuyor:
D-100 kara yolu
Büyükdere Caddesi
Balmumcu ve Levent bağlantıları
Sarıyer istikameti
Çamlıca Bağlantı Yolu
Nuhkuyusu Caddesi
Yeni Havaalanı Caddesi
Ekrem Kurt Bulvarı
Yıl Caddesi
Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı bağlantıları
Taksim ve Maçka istikametleri
Tarlabaşı Bulvarı
Palangalar Caddesi
Defterdar Yokuşu
Asker Ocağı Caddesi
Okçu Musa Caddesi
Kuruçeşme yönü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
1 KASIM METROBÜS ÇALIŞACAK MI, HANGİ DURAKLAR ARASINDA SEFER YAPILACAK?
İETT'nin duyurusuna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapalı kalacağı süreçte Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme istasyonları arasında metrobüs hizmeti verilemeyecek.
Söğütlüçeşme yönündeki araçlar Beylikdüzü Son Durak-Mecidiyeköy arasında, Beylikdüzü yönündeki araçlar ise Zincirlikuyu-Beylikdüzü son durak arasında çalışacak.
Anadolu Yakası'na geçmek isteyen yolcular, Mecidiyeköy'den M2 metrosuna binerek Yenikapı'da Marmaray'a aktarma yapabilecek.