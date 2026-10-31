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1 KASIM KAPALI YOLLAR | YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! YARIN İSTANBUL'DA O YOLLAR KAPALI OLACAK: 1 KASIM METROBÜS ÇALIŞACAK MI?

48.İstanbul Maratonu nedeniyle 1 Kasım Pazar günü İstanbul'da birçok yol trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere parkur güzergâhındaki yollar için alternatif rotalar açıklandı. İşte sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar ve trafik düzenlemelerine ilişkin detaylar…

SABAH

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İstanbul'da 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek 48. İstanbul Maratonu, kent genelinde trafik düzenlemelerini de beraberinde getirecek. Maraton kapsamında çok sayıda yol araç geçişine kapatılırken, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için belirlenen alternatif güzergâhlar da belli oldu. İşte trafiğe kapatılacak yollar ve kullanılabilecek alternatif rotalar…

1 KASIM İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

İstanbul, 1 Kasım 2026 Pazar günü 48. İstanbul Maratonu'na ev sahipliği yapıyor. Asya'dan Avrupa'ya uzanan yarış parkuru nedeniyle Boğaz geçişlerinde, köprü bağlantılarında ve tarihi yarımadaya ulaşım sağlayan ana arterlerde trafik akışı geçici olarak durdurulacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıkladığı düzenleme kapsamında ilk kısıtlamalar gece saat 03.00'te başlayacak.

1 KASIM İSTANBUL'DA YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü'nde saat 06.00'da başlayacak kapanışlar nedeniyle iki yaka arasındaki ulaşımda farklı geçiş noktalarının tercih edilmesi gerekiyor. Maraton güzergahındaki bütün kısıtlamaların saat 16.00'ya kadar kaldırılması öngörülüyor.

1 KASIM AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Saat 06.00'dan itibaren kapanacak başlıca yollar ve bağlantılar şöyle:

Barbaros Bulvarı'nın ilgili bölümleri ve D-100 kuzey katılımı

Balmumcu tünel girişi ve Balmumcu Kavşağı

Çırağan Caddesi

Dolmabahçe Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi

Necatibey Caddesi

Dolmabahçe Gazhane Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Tersane Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Reşadiye Caddesi

Kennedy Caddesi

Rauf Orbay Caddesi

Ankara Caddesi

Alemdar Caddesi

Divanyolu Caddesi

Ahırkapı Caddesi

Genç Osman Caddesi

Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi

Namık Kemal Caddesi

Aksakal Sokağı

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi

Beşiktaş Meydanı, Kabataş, Fındıklı, Salı Pazarı, Tophane ve Karaköy Meydanı çevresindeki geçişler de kısıtlamalardan etkilenecek. Ayrıca Yıldız, Serencebey, Ortaköy dönüşleri, Perşembe Pazarı bağlantıları, Bankalar Caddesi girişi ve Şişhane çevresindeki bazı sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Tarihi yarımadada ise Sultanahmet ve çevresindeki yollar, yarışın bitiş bölgesinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında kapalı tutulacak.

1 KASIM ANADOLU YAKASI'NDA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Maratonun başlangıç alanı Anadolu Yakası'nda bulunduğundan Altunizade, Üsküdar ve Beylerbeyi çevresindeki yollar da trafik düzenlemesine dahil edildi. Özellikle D-100 kara yoluna bağlanan bazı katılım noktalarıyla köprü istikametine çıkan güzergahlar araç geçişine kapatılacak.

Saat 06.00'dan itibaren uygulanacak başlıca kısıtlamalar şöyle:

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü'nden D-100 güney yönüne katılım

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 güney bağlantısı

Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümü

Avrasya Tüneli D-100 kuzey yolu girişleri

Mahir İz Caddesi'nin ilgili bağlantıları

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve Akagündüz Sokağı kavşağından sonraki bağlantı

Gümüşyolu Caddesi'nin Baba Nakkaş Sokağı kesişiminden Beylerbeyi yönü

Yalıboyu Caddesi'nin Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden sonraki bölümü

Abdullahağa Caddesi'nin Kuzguncuk Caddesi ve Eski Çınar Sokağı kesişimlerinden Beylerbeyi yönü

Kısıklı Caddesi, Bağlaryolu Sokağı ve Nurbaba Sokağı kavşağından köprü istikameti

Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçiş yapacak sürücüler için Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri kullanılabilecek alternatifler arasında gösteriliyor.

İSTANBUL'DA 1 KASIM ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NERELER?

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün duyurduğu alternatif güzergahlar arasında şu yollar bulunuyor:

D-100 kara yolu

Büyükdere Caddesi

Balmumcu ve Levent bağlantıları

Sarıyer istikameti

Çamlıca Bağlantı Yolu

Nuhkuyusu Caddesi

Yeni Havaalanı Caddesi

Ekrem Kurt Bulvarı

Yıl Caddesi

Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı bağlantıları

Taksim ve Maçka istikametleri

Tarlabaşı Bulvarı

Palangalar Caddesi

Defterdar Yokuşu

Asker Ocağı Caddesi

Okçu Musa Caddesi

Kuruçeşme yönü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

1 KASIM METROBÜS ÇALIŞACAK MI, HANGİ DURAKLAR ARASINDA SEFER YAPILACAK?

İETT'nin duyurusuna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapalı kalacağı süreçte Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme istasyonları arasında metrobüs hizmeti verilemeyecek.

Söğütlüçeşme yönündeki araçlar Beylikdüzü Son Durak-Mecidiyeköy arasında, Beylikdüzü yönündeki araçlar ise Zincirlikuyu-Beylikdüzü son durak arasında çalışacak.

Anadolu Yakası'na geçmek isteyen yolcular, Mecidiyeköy'den M2 metrosuna binerek Yenikapı'da Marmaray'a aktarma yapabilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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