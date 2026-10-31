2026 KASIM SAÇ KESİM GÜNLERİ |Kasım ayında hangi günler saç kesimi yapılabilir? Kasım'da hangi günler saç kestirirsek hemen uzar?

Ay'ın farklı evrelerinin insanlar üzerindeki etkisi yüzyıllar öncesinde kalsa da modern bilim birçok kez bu teorileri geçersiz saymıştır. Ancak yapılan son araştırmalara göre Ay döngüsü kişinin ruh halini, duygularını hatta dış görünümü bile etkileyebiliyor. Saç dökülmesi olanlar, saçları zayıf olanlar ve yavaş uzayanlar için işte en etkili yöntem...