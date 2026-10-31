2026 KASIM SAÇ KESİM GÜNLERİ |Kasım ayında hangi günler saç kesimi yapılabilir? Kasım'da hangi günler saç kestirirsek hemen uzar?

Ay'ın farklı evrelerinin insanlar üzerindeki etkisi yüzyıllar öncesinde kalsa da modern bilim birçok kez bu teorileri geçersiz saymıştır. Ancak yapılan son araştırmalara göre Ay döngüsü kişinin ruh halini, duygularını hatta dış görünümü bile etkileyebiliyor. Saç dökülmesi olanlar, saçları zayıf olanlar ve yavaş uzayanlar için işte en etkili yöntem...
KÖTÜ ENERJİDEN ARINDIRIYOR
Yeni ay döneminde saç kestirmek enerjinin tazelenmesine yardımcı oluyor. Son derece önemli olan saç kesim günlerini atlamayarak kötü enerjiden kurtulmak ve tazelenmek mümkün!
AY ASLANDAYKEN SAÇ KESİLDİĞİNDE DAHA HIZLI UZAR
Özellikle ay Aslan burcundayken saçların ucundan biraz kesilse bile saçlar güçlenir ve daha hızlı uzar.
KASIM 2026 AYI SAÇ KESTİRME TARİHLERİ
Ağustos ayını kaçıranların 2024 Eylül ayı saç kesim günlerini beklemeleri gerekiyor. Uzun ve sağlıklı saçlara sahip olmak isteyenlerin dikkat edebilecekleri ay takvimine göre saç kesim günleri bulunuyor.
1 KASIM 2026
2 KASIM 2026
29 KASIM 2026
30 KASIM 2026
SAÇIN DAHA YAVAŞ UZAMASI İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?
Kısa saç kullanan bazı insanlar sık sık saç kestirmekten hoşlanmadığı için saçlarının da daha yavaş uzamasını isteyebilir. Eğer saçınızın mümkün olduğu kadar yavaş uzamasını istiyorsanız saçlarınızı ayın küçülme evresinde kesmelisiniz.