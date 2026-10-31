2026 KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI | 2026 KPSS ön lisans branş sıralaması açıklandı mı? ÖSYM 2026 KPSS ön lisans branş sıralaması öğrenme

2026 KPSS Ön Lisans branş sıralaması, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adayların gündemine geldi. Kendi alanındaki başarı durumunu öğrenmek isteyen adaylar, sıralamaların açıklanacağı tarihi ve ÖSYM AİS üzerinden yapılacak sorgulama işleminin ayrıntılarını merak ediyor. İşte detaylar…
2026 KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?
2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları henüz açıklanmadı. 30 Ekim'de sınav puanlarını öğrenen adaylar, şimdi de kendi mezuniyet alanlarında kaçıncı sırada olduklarını görmek için ÖSYM'nin yeni duyurusunu bekliyor.
KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulama yapabilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar, ilgili branş sıralaması ekranından kendi bölümlerindeki yerlerini görüntüleyebilecek.
2026 KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları açıklanmış olsa da branş bazında sıralamalar için ayrı bir duyuru yapılması bekleniyor. 2024 KPSS Ön Lisans branş sıralamalarının 30 Eylül 2024'te adayların erişimine sunuldu.