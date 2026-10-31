Ankara'daki çifte cinayette kan donduran ifade: 'Küfür etti, öldürdüm!'

İLİŞKİYİ ÖĞRENEN EŞİNİN KOCASINI TERK ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Oruç'un kendisiyle birlikte aynı dükkanda kuaförlük yaptığı eşinin ise söz konusu ilişkiyi öğrendikten sonra Ercan O'yu terk ettiği ve evini ayırdığı öğrenildi. Vefat eden Elif K'nin ise bir markette çalıştığı aktarıldı. Öte yandan, Ercan O'nun yakınları ve eşi konuyla ilgili konuşmak istemediklerini ifade etti. Elif K'nn hamile olup olmadığının ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

"NİYETİM KONUŞMAKTI"

Saldırgan B.K.'nın ise yaptığı ilk savunmasında amacının kızıyla konuşmak olduğunu, olay yerine bu niyetle gittiğini, Ercan O'nun kendisine küfür etmesi üzerine cinnet getirerek cinayetleri işlediğini söylediği belirtildi.

Elif Kesen