Cennet hurması nasıl yenir? Faydaları saymakla bitmiyor! Tatlı krizlerine doğal çözüm: Trabzon hurmasını bir de böyle deneyin...

Halk arasında Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, sonbahar ve kış aylarının sevilen meyveleri arasında bulunuyor. Olgunlaştığında yumuşak, sulu ve yoğun tatlı bir kıvama ulaşan bu meyve, yalnızca tek başına tüketilmekle kalmıyor; kahvaltılardan ara öğünlere, tatlı tariflerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar pek çok farklı şekilde değerlendirilebiliyor.
Özellikle rafine şeker tüketimini azaltmak isteyenlerin ilgisini çeken cennet hurması, doğal şeker içeriği sayesinde tatlı tariflerinde de kullanılabiliyor. Lif, C vitamini ve çeşitli antioksidan bileşenler içermesi de onu beslenme açısından dikkat çeken meyvelerden biri haline getiriyor.
Cennet hurmasının faydaları nelerdir?
Turuncu rengiyle dikkat çeken cennet hurması, içerdiği vitamin, mineral ve bitkisel bileşenlerle beslenme düzenine katkı sağlayabiliyor. Özellikle lifli yapısı ve antioksidan içeriğiyle öne çıkıyor.
Cennet hurmasının öne çıkan özellikleri şöyle:
Sindirim sistemini destekler: Lif içeriği bağırsak hareketlerinin düzenli çalışmasına yardımcı olur.
Bağışıklık sistemine katkı sağlar: İçerdiği C vitamini, normal bağışıklık sistemi fonksiyonlarının desteklenmesinde rol oynar.
Göz sağlığını destekler: A vitamini öncüsü karotenoidler içerir.
Antioksidan kaynağıdır: Bitkisel antioksidan bileşenleri hücreleri oksidatif strese karşı koruyan savunma mekanizmalarına katkıda bulunur.
Tokluk hissine yardımcı olabilir: Lifli yapısı sayesinde ara öğünlerde tercih edilebilir.
Kalp sağlığını destekleyen besinler içerir: Potasyum ve lif içeriği dengeli beslenmenin bir parçası olarak önem taşır.
Türk gıda kompozisyon veri tabanına göre 100 gram Trabzon hurması yaklaşık 71 kalori ve 15,3 gram karbonhidrat içeriyor.
CENNET HURMASI NASIL YENİR? İŞTE 5 FARKLI TARİF
Cennet hurmasını yalnızca meyve olarak yemek zorunda değilsiniz. Özellikle olgunlaşmış ve yumuşamış haliyle tatlı tariflerinde şeker ilavesini azaltmak için de kullanılabiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz atıştırmalık fikirleri:
1. KAŞIKLA CENNET HURMASI
İyice olgunlaşan meyveyi ortadan ikiye kesin. İçini kaşıkla çıkararak tüketin. Tatlı ve yumuşak kıvamıyla tatlı krizlerine pratik bir alternatif olabilir.
2. YOĞURTLU CENNET HURMASI KASESİ
Bir kase yoğurdun üzerine doğranmış cennet hurması, yulaf, ceviz ve tarçın ekleyin. Hem kahvaltıda hem de ara öğünde tüketebileceğiniz pratik bir kase hazırlayın.
3. KURUTULMUŞ CENNET HURMASI
Meyveyi ince dilimler halinde kesin. Uygun koşullarda kurutarak uzun süre saklanabilen bir atıştırmalığa dönüştürebilirsiniz. Kurutulmuş meyvede şeker daha yoğun bulunduğundan porsiyona dikkat edin.
4. CENNET HURMALI YULAF TOPLARI
Ezilmiş olgun cennet hurmasını yulaf ve ince çekilmiş cevizle karıştırın. Küçük toplar hazırlayıp buzdolabında dinlendirin. İlave şeker kullanmadan tatlı bir atıştırmalık elde edebilirsiniz.
5. CENNET HURMALI SMOOTHİE
Bir adet olgun cennet hurmasını süt veya yoğurt ve yarım muzla blenderdan geçirin. Dilerseniz tarçın ekleyerek soğuk bir içecek hazırlayın.
CENNET HURMASININ KABUĞU SOYULUR MU?
Cennet hurması, çeşidine ve olgunluk derecesine bağlı olarak kabuğuyla veya kabuğu soyularak tüketilebilir. Kabuğuyla yemek isteyenlerin meyveyi önceden güzelce yıkaması gerekir.
Yumuşak ve olgun cennet hurmaları kaşıkla kolayca tüketilebilirken daha sert ve buruk çeşitlerin olgunlaşması beklenmelidir. Özellikle ham meyvelerde bulunan tanenler ağızda rahatsız edici bir burukluk oluşturabilir.
CENNET HURMASI TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Besleyici özelliklerine rağmen cennet hurmasının aşırı tüketilmesi önerilmiyor. Doğal şeker ve karbonhidrat içeren bu meyvenin porsiyon kontrolü önemli. Özellikle diyabeti bulunan kişilerin tüketim miktarını günlük beslenme planına göre belirlemesi gerekiyor.
Ayrıca yeterince olgunlaşmamış, buruk cennet hurmalarının fazla tüketilmesi sindirim rahatsızlıklarına yol açabilir. Çok miktarda tüketim bazı kişilerde mide ve bağırsak sorunlarına neden olabileceğinden ölçülü olmakta fayda var.