Cennet hurması nasıl yenir? Faydaları saymakla bitmiyor! Tatlı krizlerine doğal çözüm: Trabzon hurmasını bir de böyle deneyin...

Ezilmiş olgun cennet hurmasını yulaf ve ince çekilmiş cevizle karıştırın. Küçük toplar hazırlayıp buzdolabında dinlendirin. İlave şeker kullanmadan tatlı bir atıştırmalık elde edebilirsiniz.

Bir adet olgun cennet hurmasını süt veya yoğurt ve yarım muzla blenderdan geçirin. Dilerseniz tarçın ekleyerek soğuk bir içecek hazırlayın.

CENNET HURMASININ KABUĞU SOYULUR MU?

Cennet hurması, çeşidine ve olgunluk derecesine bağlı olarak kabuğuyla veya kabuğu soyularak tüketilebilir. Kabuğuyla yemek isteyenlerin meyveyi önceden güzelce yıkaması gerekir.

Yumuşak ve olgun cennet hurmaları kaşıkla kolayca tüketilebilirken daha sert ve buruk çeşitlerin olgunlaşması beklenmelidir. Özellikle ham meyvelerde bulunan tanenler ağızda rahatsız edici bir burukluk oluşturabilir.

CENNET HURMASI TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Besleyici özelliklerine rağmen cennet hurmasının aşırı tüketilmesi önerilmiyor. Doğal şeker ve karbonhidrat içeren bu meyvenin porsiyon kontrolü önemli. Özellikle diyabeti bulunan kişilerin tüketim miktarını günlük beslenme planına göre belirlemesi gerekiyor.

Ayrıca yeterince olgunlaşmamış, buruk cennet hurmalarının fazla tüketilmesi sindirim rahatsızlıklarına yol açabilir. Çok miktarda tüketim bazı kişilerde mide ve bağırsak sorunlarına neden olabileceğinden ölçülü olmakta fayda var.