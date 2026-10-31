İSKİ DUYURDU: İSTANBUL BARAJLARI TAŞTI MI? İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI 31 EKİM 2026

31 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranları belli oldu. İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilerle birlikte İstanbul barajlarındaki su seviyesi yeniden gündeme geldi. Peki, ekim ayının son gününde barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu, son yağışlar su seviyelerini artırdı mı? İşte merak edilen güncel veriler...

31 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul'da milyonlarca yurttaşı yakından ilgilendiren su rezervlerindeki tablo, sonbahar yağışlarının havzalara yansımasıyla birlikte olumlu bir ivme kazandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 31 Ekim 2026 tarihli güncel hidrolik raporlara göre, kentin su ihtiyacını karşılayan on ana barajın genel ortalama doluluk oranı yüzde 53.74 olarak kaydedildi.