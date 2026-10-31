KPSS DHBT NE ZAMAN? SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Din görevlisi olma hedefiyle sınava hazırlanan binlerce aday için beklenen tarih geldi. Aylar süren hazırlıkların ardından KPSS DHBT maratonunda son aşamaya geçilirken, adaylar sınav öncesinde arama motorlarında peş peşe aynı sorulara yanıt arıyor. Özellikle sınav saati, salonlara giriş süresi ve sınav giriş belgesinin nasıl alınacağı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Peki, 2026 KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM AİS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
KPSS DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için beklenen gün geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların katılacağı sınav, 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre KPSS DHBT saat 10.15'te başlayacak. Sınavın süresi ise 60 dakika olacak.
Sınava girecek adayların saat konusunda dikkatli olması gerekiyor. Sınav binalarına saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde erken saatlerde hazır bulunmaları önem taşıyor.
KPSS DHBT SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
2026 KPSS DHBT sınavı toplam 60 dakika sürecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınavın normal süresi 11.15'te sona erecek.
Adayların sınav günü yanlarında sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmaları gerekiyor.
KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS DHBT sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor.
Sınav giriş belgesini almak isteyen adayların şu adımları takip etmesi gerekiyor:
-ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresine giriş yapın.
-T.C. kimlik numaranızı ve ÖSYM aday şifrenizi yazın.
-Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 2026-KPSS DHBT sınavını seçin.
-Sınav giriş belgenizi görüntüleyin.
-Belgenizin çıktısını alarak sınav günü yanınızda bulundurun.
KPSS DHBT SINAVINA GİDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
-KPSS DHBT sınavına girecek adayların sınav günü mağduriyet yaşamaması için bazı ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor.
-Sınav giriş belgesi önceden hazırlanmalı.
-Geçerli kimlik belgesi mutlaka yanınızda bulundurulmalı.
-Sınav binasına saat 10.00'dan sonra giriş yapılamayacağı unutulmamalı.
-Sınav merkezi ve bina bilgileri giriş belgesinden kontrol edilmeli.
-Sınav günü ulaşım planı önceden yapılmalı.