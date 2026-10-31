KPSS DHBT NE ZAMAN? SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Din görevlisi olma hedefiyle sınava hazırlanan binlerce aday için beklenen tarih geldi. Aylar süren hazırlıkların ardından KPSS DHBT maratonunda son aşamaya geçilirken, adaylar sınav öncesinde arama motorlarında peş peşe aynı sorulara yanıt arıyor. Özellikle sınav saati, salonlara giriş süresi ve sınav giriş belgesinin nasıl alınacağı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Peki, 2026 KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM AİS sınav giriş belgesi nasıl alınır?





KPSS DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için beklenen gün geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların katılacağı sınav, 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre KPSS DHBT saat 10.15'te başlayacak. Sınavın süresi ise 60 dakika olacak.

Sınava girecek adayların saat konusunda dikkatli olması gerekiyor. Sınav binalarına saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde erken saatlerde hazır bulunmaları önem taşıyor.