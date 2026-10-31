Sebze değil meyveymiş! Tabağınızdaki besinler hakkında şok gerçek

Bir besini "sebze" yapan şey nedir? Tatlı olmaması mı yoksa pişirilerek yenmesi mi? Bilimin verdiği yanıt mutfağınızdaki tüm alışkanlıkları değiştirecek! İşte sebze sandığımız 10 meyvenin eğlenceli hikayesi..
Botanik dünyasında meyve sayılan ancak tabaklarımızda sebze olarak bildiğimiz 10 besin:
DOMATES
Sebze reyosunun yıldızı olan domates, çekirdekli yapısı ve çiçeğin yumurtalığından gelişmesi nedeniyle botanik açıdan net bir meyvedir (hatta meyve meyvesidir - berry).
SALATALIK (HIYAR)
Salatalık, tıpkı karpuz ve kavun gibi kabakgiller (Cucurbitaceae) ailesinin bir üyesidir. İçindeki tohumlar nedeniyle botanik dünyasında meyve olarak kabul edilir.
BİBER (SİVRİ, ÇARLİSTON, KAPYA, DOLMALIK)
Acı veya tatlı fark etmeksizin tüm biber çeşitleri çiçekten gelişir ve içinde tohum barındırır. Bu da onları teknik olarak birer meyve yapar.
PATLICAN
Etli dokusu ve içindeki minik çekirdekleriyle patlıcan da botanik olarak bostan meyvesidir.
KABAK VE BAL KABAĞI
Yemeklerde kullandığımız sakız kabağı ve tatlısını yaptığımız bal kabağı, çekirdekli iç yapıları ve sarı çiçeklerinden türemeleri sebebiyle meyve sınıfındadır.
ZEYTİN
Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi zeytin, çekirdekli (eriksi) yapısıyla botanik açıdan şeftali, erik ve kayısı ile aynı grupta yer alan bir meyvedir.
AVOKADO
Tuzlanarak veya salatalarda tüketildiği için sebze sanılan avokado, tek büyük bir çekirdeğe sahip, botanik olarak "tek tohumlu etli meyve" sınıfına girer.
FASULYE, BEZELYE VE BAMYA
Baklagil ve sebze olarak tükettiğimiz bu besinlerin dış kılıfları (baklaları) çiğendiğinde içindeki tohumları (tane fasulye/bezelye) koruyan birer meyve kılıfıdır. Bamya da kesildiğinde ortaya çıkan tohumlarıyla kesin bir meyvedir.
MISIR
Mısır taneleri, bitkinin tohumlarını taşır. Hem tahıl hem de botanik olarak "karyopsis" adı verilen tek tohumlu kuru meyve türüdür.
MANTAR (NE SEBZE NE MEYVE!)
Mantarlar botanik açıdan meyve olmadığı gibi sebze de değildir. Mantarlar bitki krallığına bile ait değildir; kendilerine ait Fungi (Mantarlar) alemi içerisinde yer alırlar.
PEKİ MUTFAK İLE BOTANİK NEDEN FARKLI?
Mutfak tanımı: Şeker oranı düşük, tuzlu veya baharatlı yemeklerde kullanılan besinlere "sebze" denir.
Botanik tanım: Bitkinin tohum taşıyan üreme organına "meyve"; yaprak, kök veya gövde gibi diğer kısımlarına ise (ıspanak, havuç, patates gibi) "sebze" denir.