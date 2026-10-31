Sebze değil meyveymiş! Tabağınızdaki besinler hakkında şok gerçek

FASULYE, BEZELYE VE BAMYA Baklagil ve sebze olarak tükettiğimiz bu besinlerin dış kılıfları (baklaları) çiğendiğinde içindeki tohumları (tane fasulye/bezelye) koruyan birer meyve kılıfıdır. Bamya da kesildiğinde ortaya çıkan tohumlarıyla kesin bir meyvedir. MISIR Mısır taneleri, bitkinin tohumlarını taşır. Hem tahıl hem de botanik olarak "karyopsis" adı verilen tek tohumlu kuru meyve türüdür.

MANTAR (NE SEBZE NE MEYVE!)

Mantarlar botanik açıdan meyve olmadığı gibi sebze de değildir. Mantarlar bitki krallığına bile ait değildir; kendilerine ait Fungi (Mantarlar) alemi içerisinde yer alırlar.



PEKİ MUTFAK İLE BOTANİK NEDEN FARKLI?

Mutfak tanımı: Şeker oranı düşük, tuzlu veya baharatlı yemeklerde kullanılan besinlere "sebze" denir.

Botanik tanım: Bitkinin tohum taşıyan üreme organına "meyve"; yaprak, kök veya gövde gibi diğer kısımlarına ise (ıspanak, havuç, patates gibi) "sebze" denir.