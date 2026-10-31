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Haberler Yaşam ŞOK 3 Kasım'a kadar geçerli aktüel katalog! Tiftik temizleyici, buharlı ürün ve ev eşyalarında indirim...

ŞOK 3 Kasım'a kadar geçerli aktüel katalog! Tiftik temizleyici, buharlı ürün ve ev eşyalarında indirim...

ŞOK markette yeni haftanın indirimli ürünleri alışveriş tutkunlarının gündeminde! Ev temizliğinden kişisel bakıma, mutfak gereçlerinden gıdaya kadar pek çok ürünün yer aldığı katalogda dikkat çeken fırsatlar bulunuyor. Peki, ŞOK'ta hangi ürün kaç TL? İşte 3 Kasım'a kadar geçerli aktüel katalog ve indirimli ürünlerin fiyatları.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Haftalık indirimlerini yakından takip eden tüketiciler, ŞOK marketlerin yeni aktüel kataloğundaki ürünleri araştırmaya başladı. Kasım ayında geçerli kampanyada evin farklı ihtiyaçlarına yönelik ürünler raflardaki yerini alıyor.

Özellikle temizlik, küçük ev aletleri ve kişisel bakım kategorisindeki ürünler bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında bulunuyor. Tiftik temizleyici, kablosuz dik süpürge ve buharlı kırışık giderici gibi ürünlerin yanı sıra mutfak alışverişi yapmak isteyenleri ilgilendiren seçenekler de katalogda yer alıyor.

ŞOK 3 KASIM AKTÜEL KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

3 KASIM AKTÜEL KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

3 KASIM AKTÜEL KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

3 KASIM AKTÜEL KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

3 KASIM AKTÜEL KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK 3 KASIM AKTÜEL KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

3 KASIM AKTÜEL KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

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