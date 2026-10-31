ŞOK 3 Kasım'a kadar geçerli aktüel katalog! Tiftik temizleyici, buharlı ürün ve ev eşyalarında indirim...

Haftalık indirimlerini yakından takip eden tüketiciler, ŞOK marketlerin yeni aktüel kataloğundaki ürünleri araştırmaya başladı. Kasım ayında geçerli kampanyada evin farklı ihtiyaçlarına yönelik ürünler raflardaki yerini alıyor.

Özellikle temizlik, küçük ev aletleri ve kişisel bakım kategorisindeki ürünler bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında bulunuyor. Tiftik temizleyici, kablosuz dik süpürge ve buharlı kırışık giderici gibi ürünlerin yanı sıra mutfak alışverişi yapmak isteyenleri ilgilendiren seçenekler de katalogda yer alıyor.