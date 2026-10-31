TARIM KREDİ AKTÜEL 2 KASIM | Bu hafta indirimde neler var? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 2 Kasım aktüel kataloğu

Tarım Kredi Marketleri'nde 2 Kasım'a kadar geçerli olacak yeni indirim fırsatları belli oldu. 27 Ekim-2 Kasım 2026 aktüel kataloğunda çaydan sucuğa, battaniyeden elektrikli ısıtıcılara kadar pek çok üründe dikkat çeken fiyat avantajları tüketicileri bekliyor. İşte 2 Kasım'a kadar sürecek olan o Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu…