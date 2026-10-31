VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? VGM burs sonuçları için tarih belli oldu mu?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularında ekim ayı itibarıyla önemli bir aşama geride kaldı. Ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri başlarken yükseköğrenim burslarında da başvuru takviminin sonuna gelindi.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.
Kurumun 21 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı açıklamada, ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularının değerlendirilmesine başlandığı ve sonuçların resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceği belirtildi.
Geçmiş yıllardaki takvim dikkate alındığında sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak bu tarih henüz VGM tarafından paylaşılmadı.
VGM BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANACAK?
VGM burs sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
Öğrenciler, sonuç duyurusunun ardından ilgili sorgulama ekranına giriş yaparak başvurularının değerlendirme durumunu görüntüleyebilecek.
2026-2027 VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilere sağlanacak aylık eğitim desteği tutarlarını açıkladı.
Buna göre;
- İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 1.750 TL,
- Ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL burs desteği verilecek.
Burs ödemelerinden, başvuru değerlendirmelerinin ardından ilgili şartları taşıdığı belirlenen öğrenciler yararlanabilecek.